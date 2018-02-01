Пенсионная система станет более гибкой: начался второй этап согласования поправок

Министерство социальных дел направило на второй этап согласования законопроект пенсионной реформы, которым планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие, сообщает Минсоцдел.

”Пенсионная система должна обеспечить достаточный доход, на котором не отразятся существующие большие различия в зарплатах. Также необходима гибкость, чтобы хватало как рабочих рук, так и возможностей для самореализации пожилых людей”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”В результате изменений мы получим пенсионную систему, которая состоит из зависящей от стажа солидарной первой ступени, зависящей от размера зарплаты второй ступени и добровольной, опирающейся на вклад человека третьей ступени”.

В законопроекте запланированы следующие изменения в пенсионной системе:

Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет. Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 г. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину — от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты — уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи в половине объема будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступень.

Начиная с 2027 года пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Так пенсионная система соответствует демографическим трендам и при сокращении числа жителей можно платить пенсии, соответствующие нынешним.

Для родившихся в 1970-1982 гг. вновь будет открыта возможность присоединиться ко второй ступени.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января текущего года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед министерством социальных дел совместно с министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы. В ходе первого этапа согласования свои поправки к законопроекту внесли министерства, социальные партнеры и другие учреждения. В общей сложности поступило свыше 30 дополнений и поправок от 11 организаций и учреждений.

В результате первого этапа согласования был принят ряд предложений. В числе прочего нашли, что к 2022 году министерство социальных дел в сотрудничестве с министерством финансов проанализирует возможные изменения индекса. Также было решено, что к 2030 г. правительство составит анализ социальных, фискальных и экономических эффектов изменений пенсионных системы и при необходимости сделает предложения по изменению формулы расчета пенсии.