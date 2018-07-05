Пенсионная реформа в России: громкие обещания и голые факты

В соответствии с законопроектом, пенсионный возраст для мужчин будет увеличен с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 лет до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно. При этом реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. В пояснительной записке отмечается, что действующий пенсионный возраст был закреплен в 1928 году, когда продолжительность жизни в РСФСР составляла 43 года. "К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась", — пишут авторы записки.

Данный аргумент является главным для Минтруда — ведомства, назначенного ответственным за реализацию реформы. Как сообщили DW в пресс-службе министерства, "если в 1970 году было 3,7 человек трудоспособного возраста на одного пенсионера, к 2019 году этот показатель составит примерно 2 человека. Нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше — количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, количество выходящих на пенсию составляет ежегодно 1,5-1,6 млн человек".

Продолжительность жизни и пенсионный возраст: игра на опережение?

Статистические данные по актуальной и ожидаемой продолжительности жизни ложатся в основу реформы. Росстат приводит три варианта прогноза — низкий, средний и высокий — до 2035 года. Согласно низкому прогнозу на текущий год, средняя продолжительность жизни мужчин составит 67,5 года (68,6 — при высоком прогнозе), женщин — 77,4 года (78,3 — при высоком). Особое возмущение в обществе (акции протеста против реформы прошли 1 июля по всей России) вызывает тот факт, что средний срок жизни мужчины всего на 2,5 года превышает новый пенсионный возраст.

Однако же, как отмечают авторы реформы, следует ориентироваться не на текущие показатели, а на перспективу на ближайшие 17 лет. Здесь пессимистичный и оптимистичный прогнозы Росстата серьезно расходятся. Согласно первому, средняя продолжительности жизни мужчины составит 70,3 года, женщины — 79,3 года. Согласно "высокому" прогнозу, мужчины будут в среднем доживать до 78,6 лет, женщины — до 85,7.

Вероятно, ориентируясь на этот прогноз, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил в интервью "Известиям", что "нужно плавно повышать пенсионный возраст, потому что к 2030 году рост продолжительности жизни и продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста будут увеличиваться".

Высокая продолжительность жизни не гарантирует трудоспособности

Опрошенные DW эксперты полагают, что привязка пенсионного возраста к уровню средней продолжительности жизни некорректна. Так, доктор экономических наук Сергей Смирнов обращает внимание на то, что даже в майском указе Владимира Путина от 2018 года говорится о том, что продолжительность активной деятельности, здорового существования должна составлять в России 67 лет.

Завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков также считает, что в основу реформы следовало бы закладывать не среднюю ожидаемую продолжительность жизни, а степень утраты трудоспособности. "Я нигде не видел исследований, которые были бы посвящены оценке именно этого параметра", — заявил он DW.

Между тем, по словам эксперта, это основной индикатор для определения приемлемого пенсионного возраста, поскольку, если степень утраты трудоспособности будет высокой, если люди будут болеть, то это чревато высоким уровнем безработицы и необходимостью выплат средств по больничным. "К тому же в итоге люди будут быстрее умирать, потому что одно дело болеть на пенсии, другое — при этом работать", — отмечает он.

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