Пенсионеры — о системе налогообложения: "уважаемое" правительство и Центристская партия "наказали" нас

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии около 48 000 работающих пенсионеров, то есть тех, кто помимо пенсий по старости получают и зарплату. Для многих из них в начале 2018 года стало "сюрпризом" то, что их доход уменьшился. Это произошло из-за введения с нового года новой системы налогообложения.

Пенсионер Рейн "благодарит" за введение новой налоговой системы. Он — работающий пенсионер. Вчера он подсчитал, что потерял 83 евро от ежемесячного дохода: 36 евро от зарплаты и 47 евро от пенсии.

По словам Рейна, центристское правительство, вероятно, предполагает, что у него слишком высокий доход. Мужчина считает, что в Финляндии при таком доходе государство помогало бы материально.

Рейн отмечает, что в магазинах Финляндии и Эстонии цены практически сравнялись.

Пенсионерка Еви рассказала Ärileht, что потеряла 36 евро от зарплаты и 42,59 от пенсии. Всего — 78,59 евро. Она подсчитала, что в год это составляет 943 евро.

Работающий пенсионер Сулев говорит, что его "наказали" на сумму в размере 83 евро.

"Мой трудовой стаж на пенсии составляет 7 лет. Все эти года я платил налог с первого евро. Теперь же "уважаемое" правительство и Центристская партия "наказали" меня на 83 евро. Молодцы! Спасибо!" — сокрушается пенсионер.

"Если они не могут высчитать такую легкую вещь, как процент, то как они тогда составляют бюджет!" — говорит пенсионерка Эльме.

Лео: в декабре пенсия составила 572,92 евро. Сегодня поступило лишь 525,71 евро.

Карли: моя пенсия уменьшилась на 47 евро.

Арво: благодаря центристскому правительству моя пенсия, как работающего пенсионера, уменьшилась на 42,59 евро в месяц!

Лейда: я — работающий пенсионер, вырастила троих детей. Моя пенсия была 447 евро. При новой системе налогообложения потеряла 89 евро месячного дохода. В год 1068 евро!

Хелле-Маре: как работающий пенсионер я теряю 60 евро в месяц.

Пеэтер: мою пенсию урезали более чем на 40 евро. Спасибо, Юри Ратас!

С 1 января в отношении работающих пенсионеров также действует уровень не облагаемого налогом дохода в 500 евро, но отменяется дополнительное освобождение от налога с пенсии. Больше всего денег потеряют те пенсионеры, которые получают в месяц в среднем больше 2100 евро.