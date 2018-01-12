Пенсионеры могут потребовать возврата подаренных государству 7 млн евро

По данным Налогового департамента, многие пенсионеры в период с 2014 по 2016 годы не востребовали предусмотренный для них не облагаемый налогом доход, сумма которого в случае возврата достигнет 7,2 млн евро.

В основном это связано с тем, что ранее существовала более бюрократическая система для тех пенсионеров, которые продолжали работать, передает rus.err.ee.

Если такой пенсионер решал закончить работать, ему надо было подать в департамент социального страхования заявление, чтобы общее освобождение от уплаты налога, рассчитывали тоже с пенсии.

Многие этого не сделали, вероятно, из-за незнания, сказал ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде ERR.

По оценке Налогово-таможенного департамента, людей, у которых может быть право на возврат денег, насчитывается почти 8600. Почти у половины из них есть право на возврат денег за все три года (2014-2016), а у остальных — либо за один, либо за два года.

Налоговый департамент рекомендует тем, кто не использовал в свое время какою-то часть не облагаемого налогом дохода, указать это в декларации о доходах в середине февраля.