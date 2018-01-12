12.01.2018, 21:40

Пенсионеры могут потребовать возврата подаренных государству 7 млн евро

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Kuidas hakata saama pensioni väljamakseid?
Kuidas hakata saama pensioni väljamakseid?Foto: LHV

По данным Налогового департамента, многие пенсионеры в период с 2014 по 2016 годы не востребовали предусмотренный для них не облагаемый налогом доход, сумма которого в случае возврата достигнет 7,2 млн евро.

В основном это связано с тем, что ранее существовала более бюрократическая система для тех пенсионеров, которые продолжали работать, передает rus.err.ee.

Если такой пенсионер решал закончить работать, ему надо было подать в департамент социального страхования заявление, чтобы общее освобождение от уплаты налога, рассчитывали тоже с пенсии.

Многие этого не сделали, вероятно, из-за незнания, сказал ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде ERR.

По оценке Налогово-таможенного департамента, людей, у которых может быть право на возврат денег, насчитывается почти 8600. Почти у половины из них есть право на возврат денег за все три года (2014-2016), а у остальных — либо за один, либо за два года.

Налоговый департамент рекомендует тем, кто не использовал в свое время какою-то часть не облагаемого налогом дохода, указать это в декларации о доходах в середине февраля.

Читайте также:
157 000€
Rae vald, Квартира
160 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
83 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
795€
Tallinn, Коммерческий
От хозяина!
125 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
3 843€
Tallinn, Коммерческий
137 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Kiili vald, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии