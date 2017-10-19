"Пельменный король" Александр Мусаров объявил себя банкротом

Харьюский уездный суд на прошлой неделе объявил владельца предприятия UVIC Александра Мусарова банкротом, передают "Деловые Ведомости" со ссылкой на Ärileht.

В августе газета Äripaev писала, что акции UVIC, на котором проводится санация, будут выставлены на аукцион. Производителю мясных изделий, пельменей и полуфабрикатов нанесли удар введенные Россией санкции на импортную пищевую продукцию.

Советчик по санации не раскрыл подробности о кредиторе и сумме долга, однако известно, что задолженность перед государством у предприятия составляет около миллиона евро.

В прошлом году Александр Мусаров инвестировал 8 млн евро, чтобы запустить в Новгороде пищевое производство, однако из-за введенного Россией запрета на импорт, из этого ничего не вышло.