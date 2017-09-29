Пекин закрывает все северокорейские фирмы в КНР

Выполняя резолюцию Совбеза ООН о санкциях против Пхеньяна, Пекин отдал распоряжение всем северокорейским фирмам в Китае свернуть свою деятельность.

Власти Китая распорядились закрыть все северокорейские компании, расположенные в КНР. До конца текущего года все фирмы, зарегистрированные юридическими или физическими лицами из Северной Кореи, в том числе совместные предприятия с участием китайского капитала в стране и за ее пределами, должны быть закрыты, говорится в заявлении министерства торговли КНР, опубликованном в четверг, 28 сентября. Эта мера является частью пакета санкций, введенных против КНДР Советом Безопасности ООН в ответ на ядерные и ракетные программы Пхеньяна.



Все северокорейские компании в Китае должны свернуть свою деятельность в течение 120 дней с момента принятия резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Документ, за который проголосовали все 15 стран-членов Совбеза, был принят 11 сентября 2017 года.

Ранее Китай объявил, что в рамках резолюции Совбеза ООН ограничит с 1 октября поставки нефти в Северную Корею. Пекин также ввел запрет на импорт текстиля и экспорт в КНДР газового конденсанта и сжиженного природного газа. С конца августа юридическим и физическим лицам из КНДР запрещено открывать в Китае новые фирмы и предприятия.



Выполнение Пекином санкций Совбеза ООН ощутимо скажется на экономике Северной Кореи, для которой КНР является основным торговым партнером и союзником, пишет агенство AFP. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял КНР в недостаточном давлении на руководство Северной Кореи.