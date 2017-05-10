Печальный опыт читателя Delfi: как (не) получить с должника деньги

В редакцию Delfi обратился мужчина (его имя и данные редакции известны), который попал в непростую ситуацию: дал крупную сумму в долг, но вернуть свои деньги у него до сих пор не получилось. К сожалению, даже наличие договора между сторонами не всегда является стопроцентной гарантией возврата денежного долга. Итак, что вам необходимо знать, если даете деньги в долг.

Читатель Delfi одолжил крупную сумму, предварительно заключив договор поручительства. Кредитор и должник подписали договор дигитально. Согласно договору, гарантом возврата денег была квартира, которая принадлежит поручителю — пожилому человеку. Должник — внук поручителя — деньги не вернул.

Кредитор в итоге обратился в суд. В результате, суд признал должника виновным и назначил ему испытательный срок и штраф, но поручителя признавать суд отказался: пожилой человек утверждает, что не давал волеизъявления на подпись. Должник деньги не платит и на телефон не отвечает.

Читайте, что здесь говорит закон и как не попасть в похожую ситуацию.

Важные юридические аспекты

Юристы, к которым обратился Delfi, объяснили ситуацию так: согласно части 1 Статьи 142 Обязательственно-правового закона, по договору поручительства поручитель обязуется нести перед кредитором третьего лица (основной должник) ответственность за исполнение обязательства основного должника. В случае нарушения обязательства, основной должник и поручитель несут перед кредитором солидарную ответственность, если договором поручительства не предусмотрено, что поручитель несет ответственность только в случае, если кредитор не может удовлетворить требование к основному должнику.

Поэтому, если в договоре не было сказано иначе, кредитор вправе требовать исполнения обязательства также и у поручителя.

Однако судом могут быть рассмотрены аргументы, исключающие ответственность поручителя. Одним из возможных аргументов может быть ничтожность сделки: поскольку мы имеем дело с договором поручительства потребителя (поручителем является физическое лицо), то данный договор должен предусматривать максимальную денежную суммы ответственности поручителя.

В противном случае договор будет ничтожным. Кроме того, может иметь место также нарушение общего условия заключения сделки — волеизъявление поручителя, направленное на возникновение определенных правовых последствий (часть 1 Статьи 67 Закона о общей части гражданского кодекса).

Из изложенных читателем Delfi обстоятельств очевидно, что сам поручитель не ставил дигитальную подпись под договором, поэтому теоретически не мог осознавать возникающих при этом правовых последствий. Кроме того, суд мог принять во внимание также возраст поручителя.

Данный кредитором заем мог быть обеспечен залогом недвижимого имущества поручителя — ипотекой. Согласно части 1 статьи 325 Закона о вещном праве, недвижимая вещь может быть обременена ипотекой таким образом, что лицо, в пользу которого установлена ипотека (ипотекодержатель), имеет право на удовлетворение обеспеченного ипотекой требования за счет заложенной недвижимой вещи.

Однако согласно статье 326 того же закона, заключаемый для установления ипотеки договор вещного права должен быть нотариально удостоверен. Таким образом, обеспечение займа ипотекой может осуществляться только нотариусом, причём при проведении такой сделки требуется личное присутствие всех сторон или нотариально заверенная доверенность от лично не участвующего лица (подача заявления с цифровой подписью недопустима). Данная процедура обусловлена, в первую очередь, необходимостью удостовериться в дееспособности лиц, участвующих в сделке, а также обязанностью нотариуса разъяснить все правовые последствия данной сделки. Поэтому, поскольку в данной ситуации сделка не была удостоверена нотариусом, требовать принудительного исполнения также не представляется возможным.

Кредиторы-юридические лица для истребования долга пользуются услугами судебных исполнителей или инкассо-фирм, а также могут внести должника в черные списки и в регистр платежных нарушений.