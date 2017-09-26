Пассажиры учуяли на борту Nordica запах сигаретного дыма — начато внутреннее расследование

Вчера утром во время перелета на заказном рейсе Nordica Таллинн-Брюссель, который оперировала болгарская фирма Bulair, пассажиры почувствовали запах сигаретного дыма.

Об этом Delfi сообщил надежный источник. О том, курили ли стюардессы или кто-то из посетивших туалет пассажиров, неизвестно, но запах чувствовался на протяжении всего перелета.

Руководитель маркетинговых проектов Nordica Ева-Лийза Ынг сказала Delfi, что курение на борту самолета категорически запрещено. ”Мы передали Bulair данный вопрос, поскольку относимся к нему со всей серьезностью, и только что получили ответ, что во время данного рейса никто из тех, кто его обслуживал, не курил. На борту находился и работник Nordica, который подтвердил, что не видел, чтобы кто-то из членов команды курил”, — сказала Ынг и добавила, что для расследования обстоятельств было начато внутреннее расследование.