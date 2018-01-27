Пассажиры проводят в персональных развлекательных экранах 70% времени поездки

Автобусная поездка стала популярной возможностью проведения свободного времени — только в 2017 году пассажиры провели в персональных развлекательных устройствах около 5 млн часов, ежедневно в автобусах просматривается 13 000 часов фильмов. В автобусах Lux Express пассажиры проводят в персональных развлекательных экранах около 70% времени поездки.



Согласно данным исследования Kantar Emor, жители Эстонии смотрят телевизор чуть более трех часов в день. "Мы скоро достигнем этого показателя — в среднем на каждого пассажира у нас приходится два часа, отданных прослушиванию музыки и просмотру фильмов", — прокомментировал коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик. Он также добавил, что пассажиры Lux Express предпочитают детские фильмы и комедии.

Персональные развлекательные устройства особенно популярны у пассажиров, путешествующих с детьми. "Детям трудно просидеть на месте в течение длинного рейса, но с развлекательным экраном этой проблемы нет — рейс проходит удобно и быстро как для ребенка, так и для родителя", — рассказывает Сибрик, основываясь на полученной от пассажиров обратной связи.

Помимо детских фильмов и комедий, не меньший успех во время поездок имеют и эстонские фильмы. Так, например, одним из наиболее популярных по просмотру фильмов прошлого года стал художественный фильм ”Sangarid”, а самый популярный эстонский фильм за все времена в автобусах Lux Express — ”Klassikokkutulek”, который был просмотрен более 42 000 раз. Среди эстонских фильмов любимыми также являются ”Nimed Marmortahvlil”, который добавили в фильмотеку в честь годовщины республики, показанный в рамках программы PÖFF ”Must Alpinist”, а также клипы шоу ”Su nägu kõlab tuttavalt” и сериал "Padjaklubi”.

Как отметил Сибрик, пассажиры могут высказать и свои пожелания относительно содержания медиатеки персональных развлекательных устройств. Свои пожелания можно высказать по адресу busmedia@luxexpress.eu или на странице в Facebook.

У Lux Express 82 удобных автобуса, они оснащены 4361 персональным сенсорным развлекательным устройством, которые предлагают музыку и фильмы различных жанров. Основательное обновление медиатеки проводится каждые два месяца, а текущие обновления — еженедельно. В течение года в развлекательных устройствах можно просмотреть около 200 фильмов и прослушать около 2000 музыкальных композиций. В фильмотеке Lux Express в день делается около 65 000 кликов.

