Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов

”Пассажиров, которые в таких случаях не успевают на стыковочный рейс, доставляют в пункт назначения альтернативными рейсами. Для пассажира задержка каждого рейса — проблема, но авиакомпании понимают и то, что опоздания есть и останутся частью авиаперевозок”, — сказал Уйбо. По его словам, причины опозданий очень разные, начиная с того, что авиакомпания ожидает транзитных пассажиров, и заканчивая проблемами пропускной способности пассажиров во время проверки безопасности.
”Наш сегодняшний рейс Таллинн-Вена пришлось отменить непосредственно перед взлетом, так как одному пассажиру стало плохо. Вылет в Вену задержался примерно на час, это в свою очередь повлияет на последующие рейсы данного самолета”, — приводит пример Уйбо.
В таких случаях фирме тяжело что-то предпринять или улучшить ситуацию. ”Конечно, фирме Nordica есть над чем поработать в плане пунктуальности, когда опоздания зависят от нас. Ради этого мы и работаем”, — заявил он.