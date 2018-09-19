Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов

”У нас технические проблемы с парком самолетов, поэтому график полетов сдвинулся. Результат нарушения графика мы ощутили и сегодня”, — сообщил менеджер по маркетингу и коммуникациям фирмы Nordic Aviation Group Тоомас Уйбо.

Читатель, обратившийся в редакцию Delfi, рассказал, что в понедельник должен был лететь самолетом Nordica из Таллинна в Марсель с пересадкой в Брюсселе. Пассажир пожаловался на то, что летевший в Брюссель самолет так опоздал, что он не успел на следующий рейс.

Вернувшийся сегодня из Марселя в Таллинн пассажир на этот раз должен был совершить пересадку в Мюнхене. Но и сегодня самолет Nordica опоздал, так что все планы пассажира оказались нарушены.

Проблемам ищут решение

Уйбо подтвердил, что вечерний рейс Таллинн-Брюссель в понедельник опоздал на 1,5 часа. ”Задержка была связана с ротацией самолета”, — объяснил он.