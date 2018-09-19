19.09.2018, 20:50

Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов

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rus.delfi.ee
EST 2
Insident Nordica lennukiga
Insident Nordica lennukigaFoto: Priit Simson

На этой неделе пассажиры Nordica столкнулись с неоднократным опозданием или отменой рейсов. Причины были связаны с техническими поломками и человеческими проблемами, заявил представитель отечественной авиакомпании.

”У нас технические проблемы с парком самолетов, поэтому график полетов сдвинулся. Результат нарушения графика мы ощутили и сегодня”, — сообщил менеджер по маркетингу и коммуникациям фирмы Nordic Aviation Group Тоомас Уйбо.

Читатель, обратившийся в редакцию Delfi, рассказал, что в понедельник должен был лететь самолетом Nordica из Таллинна в Марсель с пересадкой в Брюсселе. Пассажир пожаловался на то, что летевший в Брюссель самолет так опоздал, что он не успел на следующий рейс.
Вернувшийся сегодня из Марселя в Таллинн пассажир на этот раз должен был совершить пересадку в Мюнхене. Но и сегодня самолет Nordica опоздал, так что все планы пассажира оказались нарушены.

Проблемам ищут решение

Уйбо подтвердил, что вечерний рейс Таллинн-Брюссель в понедельник опоздал на 1,5 часа. ”Задержка была связана с ротацией самолета”, — объяснил он.

”Пассажиров, которые в таких случаях не успевают на стыковочный рейс, доставляют в пункт назначения альтернативными рейсами. Для пассажира задержка каждого рейса — проблема, но авиакомпании понимают и то, что опоздания есть и останутся частью авиаперевозок”, — сказал Уйбо. По его словам, причины опозданий очень разные, начиная с того, что авиакомпания ожидает транзитных пассажиров, и заканчивая проблемами пропускной способности пассажиров во время проверки безопасности.

”Наш сегодняшний рейс Таллинн-Вена пришлось отменить непосредственно перед взлетом, так как одному пассажиру стало плохо. Вылет в Вену задержался примерно на час, это в свою очередь повлияет на последующие рейсы данного самолета”, — приводит пример Уйбо.
В таких случаях фирме тяжело что-то предпринять или улучшить ситуацию. ”Конечно, фирме Nordica есть над чем поработать в плане пунктуальности, когда опоздания зависят от нас. Ради этого мы и работаем”, — заявил он.

Tallinn Hockey weekend
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