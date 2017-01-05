Начиная с сегодняшнего дня aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу и пассажиры не должны для её прохождения выходить из автобуса. Все отправления автобусов проходят как запланировано и в соответствии с графиком, значится в пресс-релизе.

По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, все рейсы Lux Express проходят без пешего пересечения границы. ”Мы смогли организовать логистику таким образом, что все рейсы проходят от начала до конца. В прошедшие два дня пассажирам Lux Express приходилось выходить из автобуса для пересечения границы, однако, с сегодняшнего дня этого делать не нужно. То, что рейсы проходят как обычно и наши пассажиры не должны больше мёрзнуть на границе, является для нас большим облегчением”, — сказал он.

По словам Лыхмуса, сейчас автобусная компания по-прежнему занимается решением ситуации на день вперёд. До сих пор неожиданное приостановление лицензии на международные перевозки не повлекло за собой отмены рейсов.

”По маршруту Таллинн-Петербург ежедневно совершает поездку около 1000 пассажиров и внесение экстренных изменений в логистику в столь краткие сроки стало для нас большим вызовом. Работа над поиском решений шла круглосуточно. Однако, и в этих исключительных условиях мы смогли доставить всех пассажиров в пункт назначения и на маршруте Таллинн-Петербург пассажиров вновь от начала и до конца обслуживают автобусы Lux Express”, — сказал Лыхмус. В связи с изменениями не возникло значительных опозданий в отправлениях и прибытиях автобусов.

”Благодарим наших пассажиров за поддержку и понимание, и просим прощения за временные неудобства. Мы сделаем всё от себя зависящее, чтобы доставить всех кто купил билет в пункт назначения с комфортом и вовремя", — пообещал он.

2-го января компания Lux Express получила извещение, что действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием ZAO Evrolains, которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, временно приостановлено в связи с недочётами в деятельности предприятия. ZAO Evrolains обслуживает три отправления в день на маршруте Хельсинки — Санкт-Петербург и пять отправлений в день на маршруте Таллинн — Санкт-Петербург. Решение не касается автобусов Lux Express Estonia, которые также обслуживают маршрут Таллинн — Санкт-Петербург.

Компания ZAO Evrolains получила предписание 26 декабря ушедшего года и на исправление недочётов было отведено три месяца. Так как недостатки не мешали безопасному обслуживанию пассажиров и не влияли на их комфорт, приостановление действия лицензии уже 2-го января явилось для предприятия неожиданностью.