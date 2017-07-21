Пассажирка парома возмущена грязью в туалете: ”за месяц ничего не изменилось”

Пассажирка парома Piret Керсти возмущена плохим состоянием женского туалета на судне. Особенно поражает ее тот факт, что за месяц ситуация лучше не стала, несмотря на жалобы в TS Laevad.

„Извиняюсь за прямоту, но там ужасно воняет мочой”, — передает ее слова Saarte Hääl.

Координатор обслуживания судов TS Laevad Айри Раамат принесла клиенту извинения и сказала, что все услуги на паромах осуществляются на договорной основе и что уборкой занимается Pindi Kinnisvarahaldus OÜ. По ее словам, в связи с уборкой от клиентов поступали единичные жалобы, на которые они вместе с партнером отреагировали.