21.07.2017, 13:42

Пассажирка парома возмущена грязью в туалете: ”за месяц ничего не изменилось”

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rus.delfi.ee
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Parvlaev Piret saabus
Parvlaev Piret saabusFoto: Taavi Sepp

Пассажирка парома Piret Керсти возмущена плохим состоянием женского туалета на судне. Особенно поражает ее тот факт, что за месяц ситуация лучше не стала, несмотря на жалобы в TS Laevad.

„Извиняюсь за прямоту, но там ужасно воняет мочой”, — передает ее слова Saarte Hääl.

Координатор обслуживания судов TS Laevad Айри Раамат принесла клиенту извинения и сказала, что все услуги на паромах осуществляются на договорной основе и что уборкой занимается Pindi Kinnisvarahaldus OÜ. По ее словам, в связи с уборкой от клиентов поступали единичные жалобы, на которые они вместе с партнером отреагировали.

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