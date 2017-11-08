Пассажирам сломавшегося Ecolines пришлось тратить бешеные деньги на такси: фирма компенсировать отказывается

3 сентября Пирет отправилась на автобусе Ecolines из Таллинна в Рижский аэропорт, где должна была пересесть на самолет, но пьяный пассажир автобуса раскурочил люк багажника и его было невозможно закрыть.

”Водители, конечно, пытались починить, но не вышло. В определенный момент ситуация стала критичной, так как я и еще три пассажира должны были успеть на самолет в Рижском аэропорту”, — рассказала женщина.

У пассажиров не было никакой информации, а через час Пирет посоветовали обратиться в кассу Ecolines, но и там она помощи не получила. Менеджер по обслуживанию клиентов попыталась поговорить с водителями и вызвать такси, но это не удалось. В отчаянии пассажиры сами заказали такси и выложили за поездку до Риги 330 евро. Позже выяснилось, что остальные пассажиры были посажены на автобус, отправляющийся в 8 часов, так что на нем Пирет в аэропорт не успела бы.

По словам руководителя Ecolines Элис Ковалева, в этой ситуации важно понимать, что рейс не состоялся не по вине перевозчика. ”В данном случае перевозчик является таким же потерпевшим, как пассажиры, и сделал все, что от него зависело, чтобы пассажиры добрались до места назначения. За любые пересадки на третьи транспортные средства отвечает сам пассажир. Перевозчик не нарушил ни одного правила или условия”, — сказал он. По его словам, фирма была обязана предоставить пассажирам замещающий автобус, что и было сделано.