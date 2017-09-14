Пассажира, забывшего паспорт в самолете Nordica, депортировали из России

В редакцию Delfi обратился Андрей Синкевич, который вместе с матерью 1 августа отправился на самолете авиакомпании Nordica в Санкт-Петербург. На пограничном контроле он обнаружил, что его паспорт гражданина Эстонии с визой Российской Федерации остался в самолете.

”Я сообщил об этом пограничнику. Он сказал, что ”самолет уже находится на взлетной полосе и никто его ради вас разворачивать не будет”. Через некоторое время он все-таки связался с самолетом, и ему сказали, что моего паспорта в самолете нет. Также он сказал, что проводится тщательный контроль салона самолета и если бы мой паспорт был найден, то его сразу принесли бы в пункт найденных вещей. Мне сказали, что по закону Российской Федерации меня депортируют в Таллинн первым рейсом и сказали ждать представителя Nordica”, — описывает ситуацию Синкевич.

Молодой человек возмущен поведением представителя авиакомпании. ”Представителю Nordica я сказал, что паспорт совершенно точно находится в самолете. Она заверила меня, что непременно займется моей проблемой. Сказала, что авиакомпания не заинтересована в моей депортации, взяла мой номер телефона и пообещала позвонить, как только что-то выяснит. После этого она со мной не связывалась. Своего контактного номера она мне не оставила”.

Стресс и дополнительные расходы

По словам Синкевича, затем его отправили в транзитную зону, хотя пограничник сказал, что представитель авиакомпании отвечает за его размещение и питание. ”Я находился в очень сильном стрессе, плохо себя чувствовал. Ранее я никогда не путешествовал один и впервые оказался в чужой стране один, так как мама пересекла границу передо мной и обратно ее не пустили”, — жалуется он.

Мать Синкевича разыскала представителя авиакомпании Nordica и была потрясена услышанным. ”Выяснилось, что она ничего не предприняла для того, чтобы решить проблему. Сказала, что паспорта в самолете быть не может, потому что после высадки пассажиров салон тщательно проверяется. Ее просили передать, что паспорт точно находится в самолете, но на это она сказала, что это невозможно, что они посылали запрос о наличии паспорта в самолете, но получили отрицательный ответ. После этого она сказала, что ничем помочь не может и у нее нет времени”, — негодует молодой человек.

В транзитной зоне Синкевич, по его словам, провел в общей сложности четыре часа, после чего его депортировали в Эстонию. ”По прилету в Таллинн я получил сообщение от мамы, что ей удалось связаться с офисом Nordica в Таллинне и выяснить, что паспорт нашли в самолете, но самолет находится в Киеве и в Таллинн вернется вечером. После долгого ожидания я все-таки получил свой паспорт в инфопункте Таллиннского аэропорта”.

”Мне пришлось снова покупать билет до Санкт-Петербурга, где меня ждала мама, поскольку все гостиницы были уже оплачены. За билет я вынужден был заплатить 99,90 евро. Ночью перед полетом я не смог уснуть из-за волнения. В общей сложности я не спал почти двое суток, — сетует Синкевич. — Как это возможно, что при тщательной проверке салона самолета, которую обязаны проводить бортпроводники после каждого рейса, не был найден паспорт?! Из-за этого мне пришлось вместо одного раза лететь три раза плюс покупать второй билет. На телефонные разговоры с консульством Эстонии, Министерством иностранных дел Эстонии, офисом Nordica и мамой в общей сложности ушло 150 евро. Кто возместит все эти расходы?”

Паспорт долго не находили

Руководитель по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо признает, что случаи, когда пассажиры забывают в салоне самолета личные вещи, очень распространены: ”Прежде чем мы выпускаем пассажиров из самолета, в салоне звучит напоминание как на эстонском, так и на английском языке, где мы просим всех пассажиров тщательно просмотреть свои личные вещи, чтобы ничего не забыть в салоне. На сей раз этого оказалось недостаточно, потому что владелец паспорта, очевидно, не видел, что он что-то забыл”.

По словам Уйбо, самолет Nordica останавливается в Петербурге всего на 35 минут и после этого вылетает обратно в Таллинн. ”На основании имеющейся у нас информации смеем утверждать, что пассажир обнаружил пропажу своего паспорта непосредственно перед прохождением паспортного контроля. Поскольку очереди на паспортном контроле в Петербурге зачастую довольно длинные, наш самолет уже успел вылететь в Таллинн, прежде чем информация о пропаже паспорта дошла до экипажа”, — подчеркивает он.

Как поясняет Уйбо, в случае 35-минутной остановки в самолете людей нет примерно 7-10 минут. Поэтому успевают просмотреть только верхние хранилища для багажа, пол и сиденья, и персонал салона занимается подготовкой нового рейса. Вещи, которые находят при таком осмотре, быстро отправляются в хранилище для вещей в аэропорту и оттуда — в владельцам. Все остальные места, такие как карманы сиденья, разные промежутки между креслами и другие труднодоступные места просматривают в ходе уборки в конце дня или при необходимости в случае более длительной остановки.

Самолет прибыл в Таллинн, и здесь произошла смена экипажа. Старший бортпроводник петербургского рейса быстро ушел на следующий рейс. Информация о пропавшем паспорте к этому времени была у фирмы, и ее передали новому экипажу.

Генеральная уборка самолета в Таллинне не была запланирована. Когда новый экипаж прибыл в самолет, они были сфокусированы на подготовке следующего рейса, и заказ генеральной уборки отодвинул бы вылет на более позднее время и повлиял на планы поездки многих людей. ”Этого мы как авиакомпания не можем себе позволить. Самолет полетел дальше в Киев. Хочу отметить, что наши работники, несомненно, не утверждали, что паспорта нет в самолете, а дали понять, что его не нашли. Здесь явно произошла ошибка коммуникации”, — уверен Уйбо.

Действовали в интересах пассажира

Самолет приземлился в Киеве, и поскольку там у экипажа было больше времени, заказали более тщательную уборку. В ходе нее нашли и паспорт на имя Андрея Синкевича. ”Хочу подчеркнуть, что самолеты убирает не персонал Nordica, а для этого у нас есть договорные партнеры в различных аэропортах. В этот раз мы купили услугу уборки у Киевского аэропорта”, — указывает Уйбо, по словам которого капитан попросил уборщиков, чтобы, если они найдут пропавший паспорт, он получил его в свое распоряжение.

Общая процедура такова, что найденный документ следует передать в ближайший полицейский участок. Но здесь повезло, и капитан получил документ. Из Киева полетели обратно в Таллинн и там передали паспорт его владельцу, который тем временем прилетел и Петербурга в Таллинн. ”Сложность обнаружения паспорта доказывает и то, что самолет сделал два рейса с пассажирами и никто не нашел документ”, — отмечает Уйбо.

Он напоминает: то, что человека из Петербурга первым рейсом отправили обратно в Таллинн, все-таки решение России как суверенного государства, а не решение авиакомпании. ”Мы рады, что смогли оперативно помочь человеку. Мы очень надеемся, что все стороны понимают, что из-за потерянной вещи одного человека невозможно перевернуть график полетов и повлиять на планы поездки сотен других людей”.

Также нужно понимать, что авиакомпания не отвечает за быструю доставку забытых вещей напрямую владельцу. Согласно процедуре, все найденные в самолете вещи относят в бюро находок соответствующего аэропорта, и они занимаются доставкой вещей их владельцам. ”В интересах пассажира в этот раз мы действовали по-другому, и я надеюсь, что господин Синкевич сумеет это оценить. Забытые в салоне самолета вещи — это все-таки риск самого пассажира, но как авиакомпания мы всегда готовы помочь в разрешении этих ситуаций. Поэтому мы не видим никаких оснований для требования о возмещении ущерба. Документ нашел своего владельца в тот же день только благодаря решительному поведению капитана Nordica”, — завершает Уйбо.

МИД ничего не мог сделать

Помимо Nordica, у Синкевича есть претензии и к консулу Эстонии в Санкт-Петербурге: ”Дозвониться до нее удалось только через Министерство иностранных дел Эстонии. Как только я сказал, что оставил паспорт в самолете, консул сразу же сказала, что виноват я сам и она ничем помочь не может”.

Советник Министерства иностранных дел по прессе Сандра Камилова подтверждает, что гражданин Эстонии Андрей Синкевич действительно позвонил в консульство в Петербурге: ”Ему вежливо объяснили, что, к сожалению, консульство не в силах ему помочь, так как российская пограничная служба не разрешила ему без паспорта и без визы въехать в страну”.

По словам Камиловой, в таких случаях МИД ничего не может сделать — если человек не попадает с страну, а остается в транзитной зоне, то МИД не может повлиять на ситуацию. ”Если бы он потерял паспорт уже будучи в Петербурге, то консульство смогло бы ему помочь и выдать свидетельство на возвращение на родину, которое в таких случаях замещает паспорт. Наши консулы в таких случаях выходят при надобности на работу и в нерабочее время, и на выходных, чтобы помочь нашим гражданам”, — заверяет она.