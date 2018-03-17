Пассажир Temptrans: пришлось несколько часов ехать в автобусе со сломанной печкой в мороз!

К Delfi обратился читатель с жалобой на фирму Temptrans. По его словам, во время рейса из Санкт-Петербурга в Таллинн пассажирам пришлось несколько часов ехать в автобусе с вышедшей из строя печкой, в то время как на улице был мороз. По его словам, вместо того, чтобы вызвать новый автобус, водители ехали дальше, переодически останавливаясь на

заправках.

7 марта около полуночи автобус Temptrans выехал из Санкт-Петербурга в Таллинн. По словам находившегося в автобусе читателя Delfi сначала все было в порядке, пассажиры мирно дремали, но ближе к границе произошел инцидент, после которого расслабиться было уже невозможно.

”Водитель сообщает, что в автобусе сломалась печка. А на улице минусовая температура. После границы началось самое веселое — в салоне холод, все утеплились как могли. А водители останавливались каждые полчаса на заправках и что-то там поливали водой внутри автобуса. Вроде даже дым шел!” — пишет читатель.

По его словам, автобус на замену пришел только когда до Таллинна оставалось около полчаса езды, а до этого пассажиры ехали несколько часов — около четырех — без обогрева салона, при этом последние полчаса в исправном автобусе не особо помогли отойти от холода.

”В Таллинн приехали замерзшие и не выспавшиеся, еще и с опозданием. Целый день отогревались потом. Хотелось бы услышать объяснений от Temptrans — почему так долго держали нас в холоде?” — возмущается читатель.

Пресс-секретарь Temptrans AS подтвердила, что данный инцидент действительно имел место. По ее словам, на трассе был поврежден радиатор автобуса, и именно из-за этого в салоне не работало отопление.

”Водители приложили максимум усилий чтобы максимально снизить дискомфорт пассажиров, и автобус с людьми не стоял на холоде, а двигался навстречу замещающему автобусу”, — пишет представитель фирмы.

”Автобусу нужно время, чтобы доехать от Таллинна. Он, при всем желании, не может появиться мгновенно”, — говорит Temptrans в ответ на обвинения читателя.