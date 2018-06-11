Пассажир Ryanair: рейс в Таллинн отменили прямо перед вылетом, пришлось покупать билет за 500 евро!

С Delfi связалась Анна (имя изменено — прим. ред.), чей рейс Ryanair по маршруту Бремен-Таллинн был внезапно отменен. По ее словам, авиакомпания никак не объяснила отмену и предложила альтернативные варианты полета — из других городов через пару дней. Пришлось покупать билет за 500 евро.

Анна с мужем решили провести выходные в Германии. Для этого она выбрала самый дешевый вариант — рейс Ryanair. Обратный билет она взяла на понедельник на 6:30 утра. Когда же они с мужем сегодня прошли контроль в аэропорту, незадолго до начала посадки, авиакомпания прислала сообщение о том, что рейс отменен.

”Никакой информации от Ryanair! Куча народа стоит. Всех погнали к представительству Ryanair. Пяти людям еще повезло — их посадили на рейс до Риги. А остальные — либо в пятницу летите, либо в среду через Ригу, либо сами добирайтесь!” — возмущается женщина.

Билетов на рейс до Риги в понедельник хватило лишь первым пяти людям, а всем другим пассажирам самолета, который был забит почти полностью, пришлось выбирать другие варианты. По ее словам, предложили также рейс из Дюссельдорфа во вторник, но как добираться до туда — уже якобы не их проблемы.