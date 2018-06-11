11.06.2018, 20:02

Пассажир Ryanair: рейс в Таллинн отменили прямо перед вылетом, пришлось покупать билет за 500 евро!

 (12)
комментарий Ryanair
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
Рихо Нагел
Рихо Нагел
EST 12
Ryanair
RyanairFoto: Siim Lõvi

С Delfi связалась Анна (имя изменено — прим. ред.), чей рейс Ryanair по маршруту Бремен-Таллинн был внезапно отменен. По ее словам, авиакомпания никак не объяснила отмену и предложила альтернативные варианты полета — из других городов через пару дней. Пришлось покупать билет за 500 евро.

Анна с мужем решили провести выходные в Германии. Для этого она выбрала самый дешевый вариант — рейс Ryanair. Обратный билет она взяла на понедельник на 6:30 утра. Когда же они с мужем сегодня прошли контроль в аэропорту, незадолго до начала посадки, авиакомпания прислала сообщение о том, что рейс отменен.

”Никакой информации от Ryanair! Куча народа стоит. Всех погнали к представительству Ryanair. Пяти людям еще повезло — их посадили на рейс до Риги. А остальные — либо в пятницу летите, либо в среду через Ригу, либо сами добирайтесь!” — возмущается женщина.

Билетов на рейс до Риги в понедельник хватило лишь первым пяти людям, а всем другим пассажирам самолета, который был забит почти полностью, пришлось выбирать другие варианты. По ее словам, предложили также рейс из Дюссельдорфа во вторник, но как добираться до туда — уже якобы не их проблемы.

”Сказали: пишите в Ryanair, и будет вам потом возврат стоимости цены билета. Нормально! Это же какие-то 50 евро!” — смеется Анна. Про предоставление временного проживания в отеле или оплаты расходов на транспорт речи не было.

Так как у них с мужем была страховка путешествия, то Анна позвонила страховой фирме Swedbank, где ей сказали, что она может купить билеты сама и ей возместят их сумму. В итоге ей удалось купить билеты на понедельник вечер на рейс Lufthansa. Однако билеты вышли не дешевые — около 500 евро за билет, то есть на двоих ей с мужем пришлось потратить больше тысячи. Благо, денег на счету было достаточно.

”Извините, но ведь не каждый может себе позволить взять такой билет! А незастрахованные люди — у них же никаких вариантов нет. Если бы у меня не было страховки, я бы за такие деньги не полетела” — отмечает женщина.

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Анна надеется, что страховая компания вернет ей эту сумму, а от Ryanair хочет получить объяснения отмены и отсутствия нормальных альтернатив полету.

Как сообщили Delfi в Ryanair, вылет был отменен из-за нехватки диспетчеров. Представитель авиаперевозчика заверил Delfi, что всех пассажиров оповестили заранее по СМС о следующем возможном отправлении и возможности получения денег обратно. Каким образом получилось, что все пассажиры пришли в аэропорт именно к изначально запланированному вылету, в Ryanair не уточнили. Однако авиакомпания принесла извинения за возникшие неудобства.

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