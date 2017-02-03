Пассажир негодует: в автобусах Taisto воняет плесенью, закрыт туалет и не работает вентиляция

В редакцию Kasulik обратился читатель, недовольный услугами автобусной фирмы Taisto. По его словам, цена за билет не соответствует тому, что представляют из себя автобусы изнутри. В Taisto же утверждают, что их цель прежде всего — предложить пассажиру наиболее льготную услугу.

”Многим клиентам надоело плохое качество автобусов Taisto. Большинство и не пишет туда — в фирму, ничего не меняется. Например, сейчас я еду в автобусе, который сильно воняет плесенью, и система вентиляции не работает”, — негодует пассажир.

Имел место, по словам читателя, и такой случай: однажды один из пассажиров в автобусе хотел сходить в туалет, на что водитель ответил, что он закрыт. Пассажир был вынужден воспользоваться туалетом на автовокзале. ”Невероятно, что, в правду об этом нельзя было сообщить заранее?” — вопрошает читатель.

По просьбе автобусной фирмы Taisto Liinid публикуем комментарий ее представителя Яна Ландрата в полном объеме.

Читать еще

Приносим извинения пассажиру за возможные неудобства, причиненные во время поездки Пярну-Таллинн. Основываясь на вашей информации, мы проверили автобус: при входе в салон действительно ощущается неприятный запах, но далее в салоне его не чувствуется.

Его источник мы пока не установили, но, скорее всего, он связан с туалетом, что в автобусе, который замерзал. Тут вопрос в воде, а жидкости, как известно, зимой замерзают. Поэтому в зимнее время в рейсовых автобусах туалет закрыт.

Конечно, при помощи химикатов можно избежать замерзания туалета, но тут придется считать с тем обстоятельством, что туалет — из пластика, а, к сожалению, некоторые пассажиры там курят, а постольку химикаты — огнеопасны, мы хотим минимизировать риски.

Автобусный кондиционер устроен так: из радиаторов, что у ног, поднимается теплый воздух, а из воздуховодов, что над головой пассажира, — более холодный. Таким образом, если в салоне не установилась температура, заданная в кондиционере, сверху воздух не начитает дуть, и тогда у человека действительно может сложиться впечатление, что кондиционер не работает.

Что касается цен на билеты, я добавил принт-скрин со страницы Tpilet.ee, сделанный сегодняшний вечером (1.02). На нем видны цены на билеты разных перевозчиков (красным обозначены цены по кампании). Цены на билеты Taisto Liinid на линии Пярну-Таллинн начинаются с одного евро; у нас, очевидно, они самые выгодные.

Taisto Liinid желает предоставлять своим пассажирам прежде всего самые простые автобусные услуги по выгодной цене. Разумеется, у нас есть цель, чтобы потребитель был доволен услугой, получаемой по этой цене, и нам очень жаль, что пассажир получил неприятный опыт в нашем рейсовом автобусе.