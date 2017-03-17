Пассажир недоволен: интернет на судах Viking Line — это псевдоуслуга

В редакцию Delfi обратился читатель, недовольный качеством интернета на судах компании Viking Line. По словам представителя фирмы, они в курсе проблемы, и по мере возможности ею занимаются.

”Интернет на Viking Line — это псевдоуслуга", — негодует пассажир. — Я обращался к работникам инфостола, мне там сказали: ”Да, такая проблема существует, но мы ничего с этим поделать не можем”. Я купил билет, и там написано, что есть возможность пользоваться WiFi бесплатно. Я захожу, регистрируюсь, а интернета — нет! Или он настолько медленный, что я открою страницу, и через пять минут — закрою: пользоваться невозможно”.

По словам мужчины, дело еще и в том, что у Viking Line есть другая — закрытая — сеть, которую они предоставляют для бизнес-клиентов. И клиенту кажется, что там-то есть нормальная скорость интернета, хотя лично он бизнес-классом не ездил.

”Я езжу часто, и с этой проблемой сталкивался раз 30-40. То есть это — постоянно. То, что, якобы, в какой-то момент может быть много пользователей, и сеть перегружена — это не аргумент. Паром рассчитан на определенное количество человек, и можно сразу задать необходимые объем и скорость”, — негодует пассажир.

Viking Line: мы знаем о проблеме



Ситуацию комментирует исполнительный директор OÜ Viking Line Eesti Инно Бороденко.

”Мы согласны с пассажиром, что доступная для пассажиров судна сеть WiFi несильна, и по различным причинам не всегда отвечает требованиям клиентов, особенно на тех рейсах, которые популярны среди пассажиров”, — прокомментировал Бороденко.

”Поскольку по понятным причинам (движения судна в открытом море из одной страны в другую и отсутствия постоянного интернет-соединения) WiFi-соединение разделено между поддержкой опорных услуг самого судна и важных для пассажиров услугами, это — ограниченный ресурс, не всегда доступный всем пассажирам в желаемом качестве”, — добавил он.

Также, по словам Бороденко, они в курсе желаний своих пассажиров и по мере возможности постоянно улучшают качество интернет-соединения.