Пассажир Megastar возмущен: завтрак стоил неоправданно дорого, а ценников нигде не было

Перекусывавшего в ресторане Fast Lane на судне Megastar пассажира на кассе ждал неприятный сюрприз — за скромную тарелку завтрака и чашку кофе пришлось выложить круглую сумму.

Ездивший на Megastar в Хельсинки пассажир возмущается, что в ресторане Fast Lane не было ни одного ценника.

Стоя в очереди, пассажир положил на тарелку ложку яичной каши, два ломтика бекона и кусочек хлеба. К этому он попросил чашку кофе. За этот скромный завтрак ему пришлось выложить 12,50 евро.

Клиент признал, что мог бы спросить о цене, но возмущен, что ее нигде не было в буфете на видном месте. "Я предполагал, что где-то же эта цена за 100 граммов есть. В кассе же выяснилось, что блюда не взвешивали, а устанавливали цены, так сказать, по артикулам", — отметил он.

Руководитель по коммуникациям Tallink Луулеа Ляэне пояснила, что информация о ценах на предложенные в ресторане быстрого питания Fast Lane блюда отображена на имеющихся там экранах.

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"Поскольку речь идет об охватывающем различные концепции ресторане, концепция установки цен тоже соответствующая: в случае сервированного как шведский стол — по тарелкам, и сервированное поваром", — пояснила Ляэне.

По ее словам, к настоящему времени добавлены и ценники, чтобы клиентам было еще легче сразу найти информацию о ценах и понять ее.

"Приносим извинения, если отображенная в тот момент информация о ценах была недостаточно понятной. Просим клиентов, которые оказываются в затруднении с поиском или пониманием цен, обязательно обращаться к нашему обслуживающему персоналу, который с радостью готов дополнительно объяснить. В ближайшее время попытаемся создать и дополнительную подходящим образом оформленную систему физических ценников к блюдам, сейчас туда помещены временные ценники", — извинилась Ляэне перед пассажирами.