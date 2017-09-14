Партнер "Северного потока — 2" пересмотрит схему финансирования проекта

По словам главы австрийского энергоконцерна OMV, в связи с новыми американскими санкциями неизбежно привлечение к проекту азиатских банков.

Новые санкции США против Москвы повлияют на схему финансирования проекта "Северный поток — 2", считает председатель Германо-российской внешнеторговой палаты и глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле.

На пресс-конференции в Москве в среду, 13 сентября, где присутствовал корреспондент DW, он пояснил, что привлечь банки из США к финансированию проекта будет очень трудно. И придется подключать азиатские банки.

По словам Зеле, в настоящее время проводится оценка влияния новых американских санкций на реализацию проекта расширения газопровода "Северный поток". В изменившейся ситуации будет сложно выполнить условие по привлечению 70 процентов заемного капитала, считает глава одного из партнеров проекта.

Однако, несмотря на все финансовые сложности, участники "Северного потока — 2" твердо намерены его завершить при любых обстоятельствах, даже при использовании 100 процентов собственных средств, добавил Райнер Зеле.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Прежде всего новые санкции поставили под вопрос будущее "Северного потока — 2", по которому по дну Балтийского моря российский газ должен поставляться в Германию и далее в другие государства ЕС.