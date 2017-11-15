Партия реформ хочет, чтобы правительство переделало госбюджет на 2018 год

По словам председателя парламентской фракции Партии реформ Юргена Лига, единственный возможный ответ Рийгикогу на государственную фискальную политику — сокращение расходов, но ответственное правительство должно самостоятельно полностью переделать бюджет, сообщается в пресс-релизе.

”Все бюджетные анализы подтвердили критику оппозиции, что государство живет не по средствам, когда стоило бы экономить. Расходуя накопленные резервы, которые были предназначены для худших времен, правительство подрывает потенциал экономического роста, усугубляет нехватку рабочей силы и ускоряет рост цен”, — добавил Лиги.

”Сумма, предложенная к сокращению Партией реформ, составляет 65 миллионов евро, что, по мнению правительства, стало бы достижением структурного равновесия. Но, по оценкам Европейской комиссии, дефицит в целом превышен в шесть раз, а количество европейских денег резко упадет в течении пары лет, правительство должно пересмотреть весь бюджет и начать экономить”, — сказал Лиги.

”Кроме того, государство не может предоставлять бесплатный общественный транспорт без наличия денег, особенно наряду с увеличением тарифов на железнодорожные билеты. Предложение также включает в себя отказ от ”крышевых” денег, предлагаемых фракциям”, — добавил он.

Стальнухин: реформисты так ничему и не научились

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина, бюджет на следующий год сверстан по принципу, что экономический рост страны должен выражаться не в цифрах, а в доходах населения и сегодняшние решения правительства это гарантируют, передает пресс-служба фракции Центристской партии в Рийгикогу.

”Учитывая, что оппозиция представила так мало поправок — всего 50, и все они касались технической стороны вопроса, например, урезания расходов с целью обеспечить баланс бюджета, то я расцениваю это как похвалу, так как по существу оппозиции нечего предъявить”, — сказал Стальнухин, добавив также, что отсутствие существенных предложений со стороны оппозиционных партий лишь доказывает, что они критикуют бюджет только потому, что должны это делать.

”Реформисты так ничему и не научились и по-прежнему считают, что лучше жить в кризисе и отобрать у жителей Эстонии последнее, чем допустить даже минимальный дефицит бюджета”, — сказал Стальнухин.

Политик отметил также, что нынешний политический курс, направленный на развитие экономики и улучшение благосостояния населения одобрили многие независимые эксперты, в том числе Организации экономического сотрудничества.

”В отличие от Партии реформ, я не сомневаюсь в их компетентности. Более того, на днях международное рейтинговое агентство Fitch утвердило многолетний кредитный рейтинг Эстонии на уровне А+ и подняло перспективу со стабильной до позитивной. Эксперты прогнозирует для Эстонии 3-х% рост экономики на ближайшие два года и баланс бюджета к 2020 году”, — сказал председатель финансовой комиссии.

Он добавил, что высокая оценка премьер-министру и правительству в целом, свидетельствуют о том, что растущие экономические показатели, а также методы правительства по улучшению уровня жизни населения, такие как рост не облагаемого налогом минимума, по нраву жителям Эстонии.

”Именно это выводит реформистов из себя, потому что удовлетворенность населения действующей коалицией говорит о том, что Партии реформ стоит готовиться к длительному пребыванию в оппозиции”, — сказал Стальнухин.

Пикхоф: новый бюджет поможет Эстонии стать более образованной

Вице-председатель парламентской фракции социал-демократов Хельо Пикхоф, выступая сегодня перед депутатами с речью, отметила, что в бюджете 2018 года предусмотрено повышение зарплат для школьных учителей и педагогов детских садов, сообщается в пресс-релизе.

”Одним из основных направлений деятельности правительства является развитие образования. Это отразится и на бюджете”, — сказала Пикхоф.

По словам социал-демократа, минимальная зарплата учителей повысится в январе на 100 евро и составит 1150 евро в месяц. Если учесть также дополнительные выплаты, то в новом году средняя зарплата учителей будет равна примерно 1400 евро в месяц.

Благодаря тому, что государство будет из своего бюджета больше поддерживать местные самоуправления, получат прибавку и педагоги детских садов. Их зарплаты, как пояснила Пикхоф, составят 85% от минимального оклада учителей общеобразовательных школ.

”Хорошее образование и хорошая школа начинаются с мотивированных учителей, поэтому нашим педагогам нужно платить достойную зарплату. Осмелюсь сказать, что вместе с новым бюджетом мы сделаем шаг навстречу более образованной Эстонии. Повышением зарплат работникам сферы образования следует заниматься и дальше”, — заключила Пикхоф.