Паромы на Хийумаа будут временно отправляться из Виртсу

Компания TS Laevad организует временную паромную линию между Виртсу и Хельтермаа. Паром Tiiu отправится с материка на остров в четверг в 20:00, он возьмет с собой как пассажиров, так и транспортные средства, а следующие рейсы пройдут уже в пятницу утром - в 8:00 как из Виртсу, так и из Хельтермаа.

Согласно прогнозу на два предстоящих дня, представленному институтом морских систем Таллиннского технического университета, уровень воды в канале Рукки останется низким, поэтому судоходное сообщение на линии Рохукюла-Хельтермаа было прервано, передает rus.err.ee.

В итоге было принято решение обслуживать временную линию Виртсу-Хельтермаа: паромы будут ходить до тех пор, пока не будет восстановлено движение на маршруте Рохукюла-Хельтермаа.

Паром Leiger выйдет в четверг в 19:30 из Рохукюла в Хельтермаа и возьмет на борт только пассажиров без транспортных средств, а в пятницу Leiger будет обслуживать линию Хельтермаа-Виртсу.