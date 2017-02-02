Паром Liverpool Seaways компании DFDS прошел основательное обслуживание

Курсирующий на линии Эстония-Швеция паром Liverpool Seaways судоходной компании DFDS прошел основательное обслуживание. Первый после обновления рейс состоялся по новому графику уже на этой неделе.

По словам координатора пассажирских перевозок DFDS Мерье Вари, несмотря на регулярные работы по обслуживанию, на сей раз речь идет об обновлении с большим объемом работ, в которых было задействовано около сотни рабочих. ”Безусловно, это был один из крупнейших проектов по обслуживанию, осуществленных в последнее время среди паромов. Только на одну покраску парома ушло 900 литров синей краски”, — описывает объем сделанных работ Вари.

Перекраску 186-метрового парома осложняли погодные условия. ”Перед покраской паром было необходимо помыть и почистить. В зависимости от погоды, эти подготовительные работы длятся 7-10 дней”, — поясняет Вари.

”Помимо перекраски корабля, были обновлены стабилизаторы парома и подруливающие устройства — находящиеся в носовой части корабля гребные винты — чтобы улучшить маневренность парома. Также поменяли лопасти винтов левого вращения и обновили множество труб и вентилей”, — описывает Вари начатые 14 января работы по обслуживанию.

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После нахождения в доке корабль отправился в первый рейс на линии Палдиски-Капельшер в середине этой недели. До этого времени шведскую линию обслуживал замещающий корабль M/L Patria Seaways, который ранее также ходил на линиях DFDS и теперь направлен на маршрут Клайпеда — Карлсхамн.

В связи с увеличением грузо- и пассажиропотока между Эстонией и Швецией, судоходная компания DFDS на нынешней линии Палдиски-Капельшер добавила новые отправления. Новое дополнительное отправление будет осуществляться по субботам в 8:30 с порта Палдиски и с Капельшера — по пятницам в 22:00. Существующие отправления и прибытия переносятся на более раннее время.

DFDS является крупнейшей компанией морского транспорта и логистики Северных стран, которая оперирует 55 кораблями на 25 линиях в Балтийском и Северном морях. В Эстонии дочерняя фирма DFDS обслуживает маршрут Палдиски-Капельшер при помощи парома Liverpool Seaways, и на грузопассажирской линии Палдиски — Ханко сообщение осуществляет паром Sailor.