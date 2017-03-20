Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями

Члены экономической комиссии Рийгикогу планируют помочь транспортным предприятиям Эстонии в заключении сделок с российскими и казахстанскими компаниями, участвуя в профильных выставках.

А председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин предложил наладить сотрудничество с соответствующим комитетом российской Госдумы. Оппозиция скептично относится к подобным инициативам, передает rus.err.ee.

Представители транзитной отрасли во главе с Тийтом Вяхи посетили парламент и поведали о плачевном состоянии перевалки грузов через Эстонию. За 10 лет из-за падения транзита Эстония недополучила 350 млн евро прибыли, передает "Актуальная камера".