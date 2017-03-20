20.03.2017, 22:10

Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями
Foto: Martin Dremljuga

Члены экономической комиссии Рийгикогу планируют помочь транспортным предприятиям Эстонии в заключении сделок с российскими и казахстанскими компаниями, участвуя в профильных выставках.

А председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин предложил наладить сотрудничество с соответствующим комитетом российской Госдумы. Оппозиция скептично относится к подобным инициативам, передает rus.err.ee.

Представители транзитной отрасли во главе с Тийтом Вяхи посетили парламент и поведали о плачевном состоянии перевалки грузов через Эстонию. За 10 лет из-за падения транзита Эстония недополучила 350 млн евро прибыли, передает "Актуальная камера".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии