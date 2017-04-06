Парки ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia произвели в марте на 90% больше электричества, чем годом ранее

В состав Enefit Taastuvenergia, являющегося предприятием возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, входит четыре парка ветрогенераторов, которые произвели в марте более 23 гигаватт-часов возобновляемого электричества, что на 90% больше, чем в марте 2016 года. Произведенного объема возобновляемого электричества хватит 9300 домохозяйствам со средним уровнем потребления на год.

Руководитель Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик сказал, что хороший объем производства был обеспечен стабильно сильным ветром в марте. ”По сравнению с мартом прошлого года улучшенные результаты показали все парки ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Больше всего объем производства вырос у парков ветрогенераторов в Аулепа и Палдиски”, — рассказал Каазик.

Станция по сжиганию отходов электростанции ”Иру”, которая также принадлежит Enefit Taastuvenergia, произвела в марте 12 гигаватт-часов электричества, что на 11% больше, чем годом ранее.

По данным администратора электросистемы Elering, находящиеся в Эстонии парки ветрогенераторов произвели в марте в общей сложности 68 гигаватт-часов электричества, что на 69% больше, чем годом ранее.

Enefit Taastuvenergia — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии. Оно производит энергию из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственные подразделения предприятия — это электростанция ”Иру”, парки ветрогенераторов ”Аулепа”, ”Нарва”, ”Палдиски” и ”Виртсу”, а также станции совместного производства ”Пайде” и ”Валка”. Кроме этого предприятие Enefit Taastuvenergia управляет гидроэлектростанциями ”Кейла-Йоа” и ”Линнамяэ”.

Правительство объявило о своем желании выставить на биржу миноритарный пакет акций Enefit Taastuvenergia. В настоящее время концерн Eesti Energia занимается предварительным анализом вывода предприятия Enefit Taastuvenergia на биржу.