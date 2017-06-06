Парки ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia произвели в мае на 36% больше электричества, чем годом ранее

Четыре парка ветрогенераторов предприятия возобновляемой энергии концерна Eesti Energia произвели в мае 10 гигаватт-часов возобновляемой энергии, нарастив производство в годовом сравнении немногим более чем на треть. Выросло и производство тепловой энергии из возобновляемого топлива, сообщила пресс-служба предприятия.

”Рост объема производства парков ветрогенераторов ”Аулепа”, ”Палдиски”, ”Нарва” и ”Виртсу” можно объяснить более сильным, чем в прошлом году, ветром и заметно более высокой надежностью работы крупных парков ветрогенераторов”, — сказал руководитель Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик. Он добавил, что вырос и объем электричества, произведенного на станции совместного производства в Пайде и на электростанции ”Иру”. Парки ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia, станции совместного производства и гидроэлектростанции произвели в общей сложности в мае примерно 25 гигаватт-часов электричества. Такой объем электроэнергии за год потребляют 10 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

По данным администратора эстонской электросистемы, предприятия Elering, парки ветрогенераторов Эстонии произвели в мае около 32 гигаватт-часов электричества или на 38% больше, чем годом ранее. Объем производства парков ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia составил 32% от обще го объема производства ветропарков Эстонии.

Станции совместного производства Enefit Taastuvenergia в Пайде и Валка, использующие в качестве топлива биомассу, а также электростанция ”Иру” произвели в мае в общей сложности 43 гигаватт-часа тепловой энергии, что на 51% больше, чем за то же время годом ранее. ”На половину увеличившиеся показатели производства тепловой энергии прежде всего обусловлены более холодной погодов весной текущего года”, — сказал Каазик.

Enefit Taastuvenergia — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которое производит электричество и тепловую энергию из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными единицами предприятия являются электростанция ”Иру”, парки ветрогенераторов ”Аулепа”, ”Нарва”, ”Палдиски” и ”Виртсу”, а также станции совместного производства в Пайде и Валка. Кроме этого, предприятие Enefit Taastuvenergia управляет гидроэлектростанциями в Кейла-Йоа и Линнамяэ.

Правительство сообщило о желании вывести миноритарную долю Eesti Taastuvenergia на биржу. Сейчас концерн Eesti Energia осуществляет предварительный анализ вывода Enefit Taastuvenergia на биржу. К процессу в качестве финансовых консультантов привлечены банки Nordea и Swedbank, а в качестве юридического консультанта — Raidla Ellex.