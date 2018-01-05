Парки ветрогенераторов Enefit Green произвели в прошлом году больше электроэнергии, чем годом ранее

Парки ветрогенераторов предприятия возобновляемой энергии Eesti Energia, компании Enefit Green, произвели в 2017 году 215 гигаватт-часов электроэнергии, что на 16% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе Eesti Energia.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что основная причина роста произведенного из ветра объема электроэнергии заключалась в более высокой надежности ветрогенераторов. ”За год мы приобрели опыт, в соответствии с чем усовершенствовали свою практику обслуживания. Также мы усовершенствовали дистанционное слежение за ветряками, что позволяет быстрее реагировать на неисправности. В итоге это привело к значительному росту надежности”, — сказал Кярмас. ”Ветер в 2017 году тоже был стабильнее, немного сильнее, но менее порывистый, чем годом ранее — это тоже помогло увеличить объем ветряной электроэнергии”, — добавил Кярмас. В 2016 году средняя скорость ветра в зоне ветропарков составляла 6 метров в секунду, а в 2017 году — 6,2 метра в секунду.

Принадлежащая предприятию Enefit Green Ируская мусоросжигающая электростанция использовала в 2017 году 236 000 тонн смешанных бытовых отходов, которые были переработаны в электроэнергию и тепло. В сеть было продано 126 гигаватт-часов произведенной на мусоросжигающей электростанции электроэнергии и 310 гигаватт-часов тепла. ”Мы можем смело утверждать, что Ируская мусоросжигающая электростанция является для Эстонии важным экологическим проектом, потому что с момента запуска станции в 2013 году массовое складирование бытовых отходов на свалках Эстонии значительно сократилось. Благодаря Ируской мусоросжигающей электростанции за четыре года ее работы на свалках было складировано на сотни тысяч тонн меньше мусора по сравнению с тем, если бы в Эстонии не была построена станция”, — добавил Кярмас. В 2016 году в Эстонии образовалось 316 000 тонн смешанных бытовых отходов. Ируская мусоросжигающая электростанция использует для производства энергии большую часть вырабатываемых в Эстонии смешанных бытовых отходов. Данные по отходам 2017 года еще не доступны.

Объем электроэнергии, произведенный в 2017 году на электростанции в Пайде, по сравнению с 2016 годом снизился, а производство тепла осталось на том же уровне. На электростанции в Валка производство как тепла, так и электроэнергии осталось в 2017 году на уровне 2016 года. Две электростанции произвели за прошедший год 21 гигаватт-час электроэнергии и 81 гигаватт-час тепла. В качестве основного вида топлива электростанции используют биомассу местного происхождения, обеспечивая теплом города Пайде и Валка.

С прошлого года в производственный портфель предприятия входит и солнечная электроэнергия. В настоящее время предприятие Enefit Green работает над первой солнечной электростанцией, которая находится на крыше молочной фермы Estonia в Ярвамаа. Электростанция начала работу в конце 2017 года.

Enefit Green — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие, которое производит возобновляемую энергию. Компания Enefit Green производит энергию из ветра, воды, солнца, биомассы и смешанных бытовых отходов. Наиболее крупными производственными подразделениями предприятия являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого, фирме Enefit Green принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа.