Парки ветрогенераторов Eesti Energia за год улучшили показатели

Четыре парка ветрогенераторов предприятия Enefit Taastuvenergia, входящего в концерн Eesti Energia, произвели за первые шесть месяцев 2017 года 107 гигаватт-часов электроэнергии, по сравнению с тем же периодом 2016 года, объем производства увеличился на 37%.

Руководитель Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас сказал, что рост объема производства произошел вследствие более выгодных условий ветра и повышения надежности работы парков ветрогенераторов по сравнению с прошлым годом, передает пресс-служба Eesti Energia.

”Объемы производства электричества увеличились на всех четырех парках ветрогенераторов предприятия — в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Человек не способен контролировать ветер, но хорошая работа инженеров по повышению надежности работы ветряков заслуживает похвалы. Чтобы пояснить, насколько велико это количество электроэнергии — 107 гигаватт-часов, такого объема хватит на год примерно 43 000 домохозяйств со средним объемом потребления”, — добавил Кярмас.

Согласно данным администратора электросистемы Эстонии Elering, ветропарки Эстонии за первые шесть месяцев 2017 года произвели 333 гигаватт-часов электричества, то есть — на 36% больше, чем годом ранее. Объем производства парков ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia составил 32% от общего объема производства ветропарков Эстонии.

Парк ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia в Аулепа является мощнейшим в Эстонии, он находится в Ляэнемаа. Ветропарк состоит из 16 ветряков, и его мощность составляет 48 мегаватт. За год парк ветрогенераторов ”Аулепа” производить около 80 гигаватт-часов электроэнергии.

Ветропарк в Нарве делает особенным то, что он создан на закрытом золоотвале Балтийской электростанции. Таким образом отходы сланцевой энергетики превратились в фундамент для парка ветрогенераторов. Ветропарк ”Нарва” состоит из 17 ветряков, и его общая мощность составляет 39 мегаватт.

Находящийся на полуострове Палдиски ветропарк ”Палдиски” является наиболее новой ветряной электростанцией Enefit Taastuvenergia, он был построен в 2013 году. В парке ветрогенераторов ”Палдиски” электричество производят 9 ветряков, суммарная мощность которых составляет 22,5 мегаватт.

В Виртсу находятся два ветряка Enefit Taastuvenergia, первый из них был установлен еще в 2002 году. Ветряная электростанция ”Виртсу” была первым соответствующим современным требованиям парком ветрогенераторов в Эстонии. Несмотря на то, что речь идет о старейшем ветропарке Enefit Taastuvenergia, его показатели надежности работы очень хороши. Мощность двух ветряков в Виртсу всего составляет 1,4 мегаватта.

Суммарная мощность парков ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia составляет 111 мегаватт.

Enefit Taastuvenergia — это принадлежащее Eesti Energia предприятие, производящее возобновляемую энергию, которое производит электричество и тепло из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанция ”Иру”, станции совместного производства в Пайде и Валка, а также четыре парка ветрогенераторов. Также Enefit Taastuvenergia управляет гидроэлектростанциями ”Кейла-Йоа” и ”Линнамяэ”.

Правительство сообщило о желании вывести на биржу миноритарную долю Enefit Taastuvenergia. Концерн Eesti Energia сейчас занимается предварительным анализом вывода на биржу Enefit Taastuvenergia.