Парки солнечных батарей растут по всей Эстонии как грибы после дождя. Отчего?

На рынке производства солнечной энергии — все не так как ранее. Если раньше раз в год возникала одна более-менее значительная электростанция в год, то ныне возникла абсолютно новое для нас направление в секторе энергетики — местные производители электроэнергии на электростанциях с солнечными батареями. В этом году очевидно будет достигнут рекорд количества построек такого рода парков. Причиной же — изменения в законе: с нового года пособие на восстанавливаемые источники энергии будут получить лишь мелкие производители, у которых производственная мощность — до 50 кВт, то есть по сути — домохозяйства. Сейчас же получают пособия те, у кого мощность — до 1 мВт.

”Если все те парки, что сегодня строятся, к концу года будут готовы, то у нас будет производственных мощностей на 50 мВт”, — поведал глава Ассоциации солнечной энергии Андрес Меэсак. В конце прошлого года этот показатель составлял 20 мВт. То есть за код мощности усилятся более чем в два раза.

Если на рынке 20-30 более крупных инвесторов, то лишь четыре-пять производителей сосредоточиваются на возведении более чем одного парка. ”Самый крупный портфель — у FootonVoltil. Solar Light и Enefit Green также должны сделать в этом году от пяти до семи мВт. Они точно в пятерке”, — добавил Меэсак.

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