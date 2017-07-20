Парк Каламая отмечает восьмилетие открытия после реконструкции

В пятницу, 21 июля, концертом ансамбля "Трафик" будет отмечаться восьмилетие открытия парка Каламая после реконструкции, сообщает Раэпресс.

Концерт начнется в 19 часов и вход на него свободный.

Каламаяский парк находится на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне. Первые письменные упоминания об этом месте относятся к 1561 году. Тогда здесь располагалось кладбище, на котором были захоронены около двух тысяч шведских воинов. В 1780 году там появилась новая надвратная башня в стиле барокко.

В начале 50-х годов прошлого века кладбище было закрыто, а его территория в 1964 году превращена в парк. В современном виде этот парк предстал перед посетителями в конце 2009 года.