06.07.2018, 08:59

Парадокс: пригодные к употреблению продукты попадают из магазинов в помойку, а не на стол к нуждающимся

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
EST 4
Парадокс: пригодные к употреблению продукты попадают из магазинов в помойку, а не на стол к нуждающимся
Foto: Priit Simson

Почему в Эстонии каждый год тысячи тонн пригодных к употреблению в пищу продуктов, которые ждут нуждающиеся люди, попадают на помойку? Об этих проблемах пишут фриганы — люди, которые ищут пригодную в пищу еду на свалках и помойках.

освященный сокращению возникновения мусора блог nullkulu.ee в своем последнем посте на Facebook опубликовал историю, автор которой описывает содержание мусорных контейнеров одной известной торговой сети.

Автор публикации пишет, что на фотографии изображены отнюдь не заготовки к празднику на природе и не покупки с дней скидок, а плоды ”охоты” по мусорным контейнерам: десятки пачек чипсов, булочки, куча шоколада, орехи, марципановые батончики, ”Киндер сюрпризы” и многое другое.

Как он объясняет, так продуктовые магазины избавляются от еды, когда прошел срок годности, указанный на ее упаковке: пригодная в пищу еда выбрасывается в мусорный контейнер вместо того, чтобы пожертвовать ее Продуктовому банку.

”К сожалению, сотрудники специально портят упаковку выбрасываемой еды, рвут ее пополам или сбрасывают на самое дно контейнера, что осложняет самоинициативные спасательные акции со стороны активистов”, — отмечает он.

Продуктовые сети жалуются на проблемы с системой пожертвований

Наличие проблемы признают и торговые сети. Руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ в своей недавней статье призывает потребителей чаще жертвовать еду с истекшим сроком годности или съедать ее самим. Он отмечает, что Rimi списывает в год около 4000 тонн продуктов.

”Благодаря улучшенной системе заказов и тесному сотрудничеству с организациями продовольственной помощи, ситуация действительно улучшилась, но у продавцов было бы больше возможностей жертвовать пригодную к употреблению еду, если бы этому способствовали законы и более организованное сотрудничество с добровольцами”, — считает Падумяэ.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, очень сложно жертвовать товары с истекшим сроком годности, так как они быстрее портятся, и поэтому срок для их передачи меньше. Она считает, что в идеале оказывающие помощь организации могли бы по вечером приходить в магазины за пока еще свежими продуктами и доставлять их нуждающимся, пока продукты не стали испорченными и опасными для здоровья.

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Специалист по коммуникациям Prisma Пирет Ланкотс приводит данные, что в прошлом году Prisma списала 750 тонн продуктов, из которых большинство — упакованные мясные продукты и готовая еда, за ними следуют фрукты и кондитерские изделия, то есть продукты, которые пожертвовать нельзя, так как они ужи испортились.

Между тем Prisma пожертвовала Продуктовому банку 400 тонн еды. Ланкотс отмечает, что оснащенные холодильником грузовые машины позволили бы магазинам жертвовать больше продуктов, так как, например, мясные продукты глубоко заморозки можно употреблять и после истечения срока годности.

Продуктовый банк ничего с правилами сделать не может

Однако по словам представителя Coop Мартина Мийдо, большая часть еды списывается не из-за истечения срока годности, в еще во время производства, складирования и окончательного потребления. Исследования показывают, что в сфере торговли списываются лишь небольшие проценты еды, и это логично, ведь ни одна сеть магазинов не может позволить себе списывать большие объемы товара.

”Большие продуктовые потери возникают на фермах, при производстве и уже дома у потребителя”, — объясняет Мийдо. Он добавляет, что одним из способов сохранения еды со стороны продавца — переработка, как например, сделать из моркови свежий сок.

Представитель Продуктового банка Марие Канарик отмечает, что они могут принять не все продукты для пожертвования, так как в сотрудничестве с Ветеринарно-продовольственным департаментом были установлены специальные предписания для принятия пожертвований, чтобы обеспечить безопасность продуктов. Продуктовый банк надеется, что если департамент разрешит замораживать мясные продукты, то удастся жертвовать больше еды.

Продуктовому банку жертвуют продукты Rimi, Coop и Prisma. Rimi также вносить пожертвования Красному кресту и Союзу многодетных семей, а Coop — Союзу многодетных семей и MTÜ Farmiloomade Turvakodu. Maxima жертвует продукты в рамках своей акции Дерево ангелов. Selver отдает пожертвования частным продуктовым банкам, Таллиннскому зоопарку, приходу Шведской церкви Святого Михаила и бездомным в Тарту.

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