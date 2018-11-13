13.11.2018, 16:40

Парадокс: пиво в Латвии подорожало, но разница с эстонскими магазинами увеличилась

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rus.delfi.ee
EST 7
aastaõpu piirikaubandus
aastaõpu piirikaubandusFoto: Ago Tammik

Если средняя цена ящика Saku Originaal 5,2% в 2016 и 2017 гг составляла 12,99 евро, то в этом году — уже 17,99 евро. В приграничных магазинах Латвии такой же ящик в 2016-2017 гг стоил 8,99 евро, а сейчас 10,99 евро. Несмотря на произошедший в Латвии рост, разница в ценах между Эстонией и Латвией увеличилась еще больше в пользу последней, следует из ежегодника Института развития здоровья.

Если в 2016-2017 гг в приграничных магазинах Латвии пиво было на 44% дешевле, чем в Эстонии, то в этом году оно стало дешевле на целых 64%.

Результаты опроса показали, что если в 2016 году целенаправленно закупаться алкоголем в Латвию ездило 7% жителей Эстонии, то в 2017 году эта цифра увеличилась до 18%. Доля тех, кто закупал алкоголь просто будучи на отдыхе или проездом, также увеличилась: с 16 до 21%.

Выросло и количество приобретаемых объемов алкоголя. Если в позапрошлом году на одного покупателя приходилось по 49,8 литров пива, то в прошлом году уже 92,9 литров. Объемы закупок джина и коктейлей выросли с 7,4 до 24,5 литров, водки — с 9,8 до 17,7 литров, сидра — с 12,5 до 13,6 литров, вина и игристого вина — с 6,2 до 13,2 литров.

На сумму более 500 евро закупалось около 3% находящихся в Латвии проездом и 12% тех, кто приехал за алкоголем специально, то есть в среднем 7% респондентов. 201-500 евро тратили 14%, 101-200 евро -14%, 51-100 — 25%, 10-50 евро — 27% и до 10 евро — 13%.

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