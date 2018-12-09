Парадокс: несмотря на экономический рост, все больше европейцев оказываются в долгах

Деньги для оплаты счетов люди одалживают не только у финансовых учреждений, но и у друзей и родственников. Эти неофициальные займы образуют значительную долю экономики — 40% европейцев одалживали деньги у друзей и членов семьи. В странах Балтии показатели следующие: 44% эстонцев, 42% латышей и 39% литовцев за последние 12 месяцев одалживали деньги у друзей и членов семьи.

Как в Эстонии, так и в Литве увеличилась сумма, которую жители одалживали в течение последних 6 месяцев для оплаты счетов: по сравнению с прошлым годом в Эстонии с 720 евро до 965 евро, а в Литве с 447 евро до 518 евро. В Латвии же эта сумма за год уменьшилась с 402 евро до 325 евро.

Компания Intrum имеет дело с 250 000 имеющими задолженности европейскими потребителями, и поэтому предприятие видит, как вне зависимости от экономического роста разрыв постоянно увеличивается: хотя откладывать деньги ежемесячно получается у все большего числа европейцев, численность группы, которая вынуждена одалживать деньги для оплаты счетов, также растет.

За два года доля тех, кто ежемесячно откладывает деньги, увеличилась с 50% до 59% (2016 и 2018 годы, соответственно).

Больше всего в странах Балтии люди откладывают в Эстонии, где 62% потребителей откладывают средства ежемесячно. Ежемесячные сбережения эстонцев выросли за год с 94 до 201 евро. На втором месте Литва, где ежемесячно деньги откладывают 55% потребителей, а ежемесячные сбережения выросли за год с 67 до 174 евро. В Латвии ежемесячно деньги откладывают 42% потребителей, а ежемесячные сбережения выросли за год более, чем в 2,5 раза: с 44 евро в 2017 до 118 евро в 2018 году.

Также отчет демонстрирует, что более половины опрошенных хотели бы, чтобы в школе их лучше учили обращаться с денежными средствами, а более 70% родителей маленьких детей сказали, что школы должны уделять больше внимания обучению детей тому, как обращаться с деньгами.

”Наш повседневный опыт и результаты опроса свидетельствуют о том, что финансовая дисциплина является проблемой не только для жителей Латвии. Жители большинства стран Европы признают для себя и детей необходимость получать дополнительные знания, чтобы принимать правильные финансовые решения. Это общая ответственность самих потребителей, финансового сектора и предприятий: ответственно должны действовать все. Потребителей необходимо просвещать, чтобы они могли избежать финансовых затруднений, а если такая ситуация уже наступила, решать ее следует добросовестно и ответственно”, — добавила генеральный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

”Эстонские потребители в настоящий момент чувствуют себя очень комфортно. Стремительный экономический рост повысил спрос на рабочую силу, в результате чего уровень безработицы опустился ниже 5%. Это совсем недалеко от уровня периода бума 2007-2008 годов. Добавьте к этому значительный рост зарплат и станет понятно, почему потребитель чувствует себя настолько уверенно. Деньги активно откладывают и берут в долг, поскольку многие по-прежнему планируют покупать новые автомобили и жилье”, — пояснил главный экономист Luminor Eesti Тыну Палм.

”В экономике ожидается замедление роста, но до потребителей оно дойдет в последнюю очередь — через замедление роста зарплат. Ожидания потребителей в отношении текущей и будущей инфляции очень высоки. Это, впрочем, не очень хорошо для экономики. Если же начавшееся недавно падение цен на энергоносители продолжится, это приведет к укреплению сектора розничной торговли в следующем году”, — добавил Палм.

В проведенном Intrum опросе участвовали 24 398 человек из 24 европейских стран в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос содержал вопросы о денежных средствах семей и состоялся в сентябре 2018 года.