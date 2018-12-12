12.12.2018, 17:52

Памятка от страхового общества: украшая дом к праздникам, не забывайте о пожарной безопасности!


rus.delfi.ee
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617876938Foto: Choreograph, Getty Images/iStockphoto

Украшая дом к праздникам, устанавливая елку и особенно используя свечи с открытым огнем, следует обращать внимание на связанные с ними опасности, не забывая при этом, что свой вклад в происшествия часто вносят домашние животные и дети. Компания Salva Kindlustus дает 6 советов для подготовки к праздникам.

”Режиссеры говорят, что с детьми и животными в фильмах всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Это верно и в случае страхования, — отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse AS Алвер Кивирюйт. — Во время праздников дома появляется множество украшений, ставят елку и используют больше источников открытого огня, чем обычно. Мы хотим напомнить всем, что обязательно следует учитывать и соответствующие угрозы”.

По словам Кивирюйта, опыт Salva демонстрирует, что одним из наиболее опасных элементов являются оставленные без присмотра свечи, пиротехника и орудующие возле них домашние животные и маленькие дети. ”Например, кошкам нравится лазить по елкам и играть с елочной мишурой. Сама по себе упавшая елка не представляет большой опасности вашему имуществу, если, конечно, падая, она не уронит телевизор".

"Однако, если рядом с елкой горят свечи, ущерб может быть очень чувствительным. Также случалось, что из-под упавшей елки разливалась вода, повреждая электрические устройства и причиняя другой ущерб”, — пояснил Кивирюйт.

Вот шесть советов на праздничный период:

1. Зажигая свечи, используйте напоминания. Горящие свечи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Часто об этом забывают. Вы можете записать в телефоне, сколько свечей зажгли, а также установить напоминание или будильник, чтобы проверить горящие свечи. Также помогает повешенное возле входной двери напоминание проверить перед уходом из дома, потушены ли свечи.

2. Уберите с балкона ненужный хлам. Уже сейчас среди домов запускают фейерверки — падая на балконы они ежегодно приводят к возгораниям. Не храните на балконе способные загореться материалы, а также не оставляйте открытыми окна или ставни.

3. Не украшайте елку без подстраховки. Не украшайте высокую елку и ее верхние ветви в одиночку. В рождественский период нередки случаи, когда, украшая елку, человек падает со стула, получая травмы или повреждая имущество. Попросите кого-нибудь придерживать стул или лестницу. Кроме того, вместе украшать елку веселее!

4. Украшая помещение, не закрывайте датчики. Случается, что зажженные свечи или приготовление еды приводят к срабатыванию дымовых датчиков, и их отключают, но затем забывают вновь включить. Также старайтесь не завешивать ничем охранные устройства, например, камеры.

5. Сгоревшее жаркое. Во время праздников дома часто готовят праздничные блюда, пипаркооки и т.п. Забытые на плите они могут сгореть, привести к задымлению или даже к пожару. На кухне непременно должен быть установлен исправный дымовой датчик. Также хорошо, если под рукой будет пожарное одеяло. Пожарное одеяло — отличный рождественский подарок близким!

6. Фейерверки и домашние животные. Многие домашние животные боятся фейерверков и связанной с ними стрельбы. Постарайтесь составить животному компанию и успокоить его. Можно заранее подготовить место, куда животное при необходимости сможет спрятаться. Следите, чтобы живущие на улице крупные собаки в панике не сбежали. Помочь могут специальные успокаивающие звуковые клипы и феромоны.

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