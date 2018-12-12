Памятка от страхового общества: украшая дом к праздникам, не забывайте о пожарной безопасности!

”Режиссеры говорят, что с детьми и животными в фильмах всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Это верно и в случае страхования, — отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse AS Алвер Кивирюйт. — Во время праздников дома появляется множество украшений, ставят елку и используют больше источников открытого огня, чем обычно. Мы хотим напомнить всем, что обязательно следует учитывать и соответствующие угрозы”.

По словам Кивирюйта, опыт Salva демонстрирует, что одним из наиболее опасных элементов являются оставленные без присмотра свечи, пиротехника и орудующие возле них домашние животные и маленькие дети. ”Например, кошкам нравится лазить по елкам и играть с елочной мишурой. Сама по себе упавшая елка не представляет большой опасности вашему имуществу, если, конечно, падая, она не уронит телевизор".

"Однако, если рядом с елкой горят свечи, ущерб может быть очень чувствительным. Также случалось, что из-под упавшей елки разливалась вода, повреждая электрические устройства и причиняя другой ущерб”, — пояснил Кивирюйт.

Вот шесть советов на праздничный период:

1. Зажигая свечи, используйте напоминания. Горящие свечи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Часто об этом забывают. Вы можете записать в телефоне, сколько свечей зажгли, а также установить напоминание или будильник, чтобы проверить горящие свечи. Также помогает повешенное возле входной двери напоминание проверить перед уходом из дома, потушены ли свечи.