21.11.2018, 08:45

Памятка для фанатов ”Черной пятницы”: как не прогадать и остаться в выигрыше


rus.delfi.ee
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PantherMedia 19888160
PantherMedia 19888160Foto: Valery Vvoennyy, PantherMedia / Valery Vvoennyy

В эту пятницу во всем мире стартует ”Черная пятница”, — один из самых долгожданных и крупных покупательских праздников, который для многих в Эстонии стал любимым днем шопинга. Как не пропустить самые выгодные предложения и что надо помнить, чтобы не купить никому не нужную вещь?

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв поделится несколькими простыми советами, которые помогут без потрясений пережить этот ”черный” день календаря и воспользоваться самыми лучшими предложениями.

Не все предложения выгодные

Иногда предлагаемая цена на товар — всего лишь иллюзия или хитрый трюк, которые не относятся к правилам добропорядочной торговли. И если якобы выгодная цена вызывает сомнения, обязательно сравните ее с предложениями других магазинов.

Читайте новостные рассылки

”Если обычно вы не заглядываете в рассылки торговых новостей, то в последнюю неделю перед ”Черной пятницей” желательно позабыть про эту привычку”, — советует А. Уусъярв. Рассылка лучших предложений по электронной почте сегодня широко распространена — и вы будете в курсе того, какие товары предлагаются сейчас на розничном рынке и по какой цене.

Составьте список предполагаемых покупок и сравните цены

Директор по продажам Tele2 рекомендует подготовиться к ”Черной пятнице” заранее: ”Посмотрите, какие есть предложения, и составьте свой список желательных товаров — так вы быстрее среагируете на действительно выгодное предложение и успеете получить самое лучшее”.

Важно также установить для себя приоритеты: насколько рациональна та или иная покупка и что вы хотели бы приобрести в первую очередь. Кроме того, со списком в руках намного удобнее сравнивать цены. А уже непосредственно перед покупкой полезно сделать последнюю сверку: бывает, что льготные цены ”Черной пятницы” в самом магазине и его интернет-версии различаются.

Отправляйтесь за покупками с друзьями и не стесняйтесь советоваться

Ваши спутники станут для вас своеобразным фильтром — они помогут вам лучше разобраться в составленном списке (одна голова хорошо, а две лучше) и всегда выскажут трезвую, непредвзятую точку зрения: а нужно ли вам вообще это приобретение.

Начинайте уже со среды

”Черная пятница” уже давно переросла рамки одного дня — и мы все чаще имеем дело с ”Черной неделей” или даже ”Черным месяцем”. А это значит, что товары по хорошей или даже очень хорошей цене могут появиться как в магазинах, так и в интернете, еще до пятницы”, — предупреждает Уусъярв.

Кстати, многие предложения ”Черной пятницы” можно отыскать в веб-среде — и вы не потратите лишнее время и энергию на поиск товаров. При этом важно помнить, что многие продавцы предлагают наиболее выигрышные цены и широкий ассортимент не в виртуальном, а в обыкновенном реальном магазине.

Не выходите за рамки своего бюджета

”Не тратьте больше, чем запланировали изначально. Даже если умопомрачительный гаджет, которым вы воспользуетесь всего пару раз в год, продается совсем дешево. Сдерживайте аппетит и не отходите от своих приоритетов — приобретать надо то, что действительно для вас важно”, — уверен директор по продажам Tele2. И еще: отправляясь за покупками, оставьте банковскую карточку дома и возьмите с собой только наличные — ровно столько, сколько вы запланировали израсходовать.

Узнайте возможности возврата товара

Вовсе не исключено, что какая-то покупка не оправдает ваши ожидания (особенно если она была сделана спонтанно, под воздействием эмоций). И на этот случай вам надо выяснить, какой политики придерживается магазин при возврате товара. ”И если вы не знаете наверняка, как это будет происходить, обязательно спросите у продавца об условиях возврата”, — порекомендовал в заключение А. Уусъярв.

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