Памятка для фанатов ”Черной пятницы”: как не прогадать и остаться в выигрыше

Важно также установить для себя приоритеты: насколько рациональна та или иная покупка и что вы хотели бы приобрести в первую очередь. Кроме того, со списком в руках намного удобнее сравнивать цены. А уже непосредственно перед покупкой полезно сделать последнюю сверку: бывает, что льготные цены ”Черной пятницы” в самом магазине и его интернет-версии различаются.

Отправляйтесь за покупками с друзьями и не стесняйтесь советоваться

Ваши спутники станут для вас своеобразным фильтром — они помогут вам лучше разобраться в составленном списке (одна голова хорошо, а две лучше) и всегда выскажут трезвую, непредвзятую точку зрения: а нужно ли вам вообще это приобретение.

Начинайте уже со среды

”Черная пятница” уже давно переросла рамки одного дня — и мы все чаще имеем дело с ”Черной неделей” или даже ”Черным месяцем”. А это значит, что товары по хорошей или даже очень хорошей цене могут появиться как в магазинах, так и в интернете, еще до пятницы”, — предупреждает Уусъярв.

Кстати, многие предложения ”Черной пятницы” можно отыскать в веб-среде — и вы не потратите лишнее время и энергию на поиск товаров. При этом важно помнить, что многие продавцы предлагают наиболее выигрышные цены и широкий ассортимент не в виртуальном, а в обыкновенном реальном магазине.

Не выходите за рамки своего бюджета

”Не тратьте больше, чем запланировали изначально. Даже если умопомрачительный гаджет, которым вы воспользуетесь всего пару раз в год, продается совсем дешево. Сдерживайте аппетит и не отходите от своих приоритетов — приобретать надо то, что действительно для вас важно”, — уверен директор по продажам Tele2. И еще: отправляясь за покупками, оставьте банковскую карточку дома и возьмите с собой только наличные — ровно столько, сколько вы запланировали израсходовать.

Узнайте возможности возврата товара

Вовсе не исключено, что какая-то покупка не оправдает ваши ожидания (особенно если она была сделана спонтанно, под воздействием эмоций). И на этот случай вам надо выяснить, какой политики придерживается магазин при возврате товара. ”И если вы не знаете наверняка, как это будет происходить, обязательно спросите у продавца об условиях возврата”, — порекомендовал в заключение А. Уусъярв.