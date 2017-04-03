Пало: Сааремаа удерживается на карте высоких технологий мира

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало посетила сегодня завод производства электроники Incap в Курессааре, и по ее оценке вклад островитян в производство электроники поможет закрепить Эстонию на карте высокотехнологичных производств мира.

Посетившая производство электроники в рамках своего визита на Сааремаа министр Пало познакомилась с крупнейшим на острове заводом по производству электроники и с только что открытой производственной линией высшего класса, которая удвоит производственную мощность Incap. ”Я очень рада, что эстонское предприятие может идти в ногу с инновацией в сфере высоких технологий выдерживая жесточайшую глобальную конкуренцию, и уже почти два десятилетия создает на Сааремаа рабочие места и предлагает необходимую миру технологию”, — сказала министр посещая завод Incap.

По словам представившего завод Отто Ричарда Пукка, большое влияние уделяется помимо крупных международных проектов, стартапам как в Эстонии так и в Скандинавии, чьи завоевывающие мир идеи нуждаются в работающих прототипах, которые помогают создать инженеры Incap. ”Основным рынком 95 процентов нашего товара является Скандинавия, но мы производим также в Китай и Северную Америку, где высоко ценят нашу гибкость, быстрые решения и качество”, — пояснил Пукк, по словам которого стартапы все чаще предпочитают производителям из Азии Европейское качество и местных партнеров по сотрудничеству.

”Мы поставили себе задачей сотрудничать со стартапами в Эстонии и Северной Европе, которые нуждаются в прототипах, но по старой привычке еще ищут помощи в Азии. Мы видим, что сегодня мы достаточно конкурентоспособны для продажи электроники в Китай”, — остался Пукк довольным сотрудничеством с Китаем.

Завод Incap площадью 7300 квадратных метров является крупнейшим заводом по производству электроники на Сааремаа. То, что трудные времена для работающего на Сааремаа уже 17 лет завода остались позади подтверждает удвоившееся в прошлом году число работников и десятки новых свободных рабочих мест. Важным знаком стала открытая несколько дней назад новая производственная SMD-линия стоимостью более 1,3 миллиона евро, которая позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия.