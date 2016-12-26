Для нефтегазового рынка уходящий год был богат на знаковые события — как в мировом масштабе, так и в рамках страны. Хотя Россия и не может напрямую воздействовать на нефтяные цены, выступая одним из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов в мире, она тем не менее оказывает непосредственное влияние на конъюнктуру мирового рынка нефти и газа, пишет Лента.

В ноябре аналитики рейтингового агентства Fitch констатировали, что санкции стран Запада в отношении России пока не оказали существенного влияния на российский нефтяной сектор. Россия, по их словам, остается ключевым экспортером нефтепродуктов, хотя по объемам добычи нефти ее опережают США и Саудовская Аравия. Эксперты констатировали у России большой потенциал на рынке нефти: в конце 2015 года на страну приходилось 6 процентов всех мировых резервов, при этом разработка большей части доказанных запасов еще не началась.

В октябре 2016 года добыча нефти в стране составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, что стало рекордным значением для современной России, отметили в Fitch. Производство нефти в России росло во многом благодаря разработке новых месторождений, инвестициям в которые были сделаны ранее. Кроме того, российским компаниям помогла девальвация рубля, поддержавшая рублевый объем их прибыли.

При этом в январе-марте 2017 года Россия, согласно графику, сократит экспорт нефти на 377 тысяч тонн по сравнению с четвертым кварталом текущего года, до 50,98 миллиона тонн, сообщил 20 декабря официальный представитель компании ”Транснефть” Игорь Демин. По его словам, которые приводит ТАСС, в четвертом квартале 2016 года в дальнее зарубежье из России экспортируется 51,357 миллиона тонн.

Как отметил Демин, экспорт Казахстана через Россию вырастет с 4,46 миллиона тонн в четвертом квартале до 4,825 миллиона тонн в первом квартале 2017 года. ”Туркменский транзит вообще уйдет (240 тысяч тонн в квартал), а азербайджанский транзит уменьшится с 400 тысяч до 325 тысяч тонн в первом квартале”, — сказал он. Представитель компании также сообщил, что сейчас запланировано падение экспорта из РФ в дальнее зарубежье на 380 тысяч тонн, с учетом транзитных объемов оно составит 325 тысяч тонн. При этом планируется увеличение экспорта в Белоруссию — с 3 миллионов тонн в четвертом квартале до 4,5 миллиона тонн в первом квартале 2017 года.

Внешний рынок

Наблюдавшееся в течение 2016 года изменение стоимости энергоресурсов, в первую очередь нефти, может претендовать на звание самого драматичного в XXI веке, считают аналитики. В январе 2016 года котировки достигли дна на уровне 32,3 доллара за баррель, при этом такого падения стоимости не наблюдалось даже на пике мирового финансового кризиса 2008 года, когда баррель обрушился в декабре до 43,4 доллара, отмечает аналитик ”Алор Брокер” Алексей Антонов. ”Характер падения стоимости нефти охарактеризовал текущий кризис на энергетическом рынке как самый глубокий за последние 15 лет”, — говорит эксперт. По его мнению, именно прохождение дна во многом позволило найти долгожданный компромисс как внутри ОПЕК, так и между картелем и независимыми игроками.

Резкое снижение цен на нефть в самом начале 2016 года, по мнению аналитиков, обуславливалось сразу несколькими причинами. В частности, наращиванием добычи нефти США и Саудовской Аравией, снижением потребления нефти Китаем, затянувшимися кризисами в Ираке, Ливии, Венесуэле и Нигерии, а также нежеланием членов ОПЕК и других крупнейших импортеров нефти договориться и урегулировать проблемные вопросы для недопущения нефтяного кризиса. Причем, отмечает эксперт бюро ”Деловой фарватер” Павел Ивченков, нескоординированность действий и позиций нефтедобывающих государств в сфере мировой добычи нефти являлась одним из ключевых негативных факторов, оказывающих огромное влияние на вопросы формирования цен на черное золото. А чтобы прийти к компромиссу, потребовался целый год напряженных переговоров.

Само достижение компромисса о сокращении объемов добычи странами ОПЕК и независимыми экспортерами, включая Россию, на 1,8 миллиона баррелей в сутки стало самым знаковым и ожидаемым рынком событием в уходящем году. ”Соглашение стало настоящей победой, позволившей в сжатые сроки вернуть часть стоимости нефти и даже перешагнуть за давно забытый психологически важный рубеж 55 долларов за баррель”, — говорит Алексей Антонов.

По мнению аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, благодаря соглашению цена Brent вполне может достичь 60-65 долларов за баррель. Этот более высокий уровень необходим мировой нефтяной отрасли, поскольку низкие цены фактически остановили приток инвестиций в геологоразведку и полноценное обслуживание месторождений, отмечает эксперт. В связи с этим существенно повысился риск внезапного падения глобальной добычи. ”С ростом котировок инвестиционный процесс возобновится, в том числе и в разработке сланцевых месторождений в США. На мой взгляд, это окажет пользу развитию мировой экономики и самым благоприятным образом повлияет на экономику России”, — отмечает Лукашов.

При этом даже в условиях заморозки уровня добычи нефти возвращение к 100 долларам за баррель нефти возможно не ранее чем через три года, считает Ивченков. Ожидать резкого и значительного повышения цен на нефть в предстоящем 2017 году не стоит, полагает эксперт. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2017 году составит 55 долларов за баррель. ”А 55 долларов за баррель, несомненно, лучше, чем 30, что мы с вами наблюдали год назад. России как государству, основная часть доходов которого приходится на нефтегазовый сектор, потребуется не один год, чтобы стабилизировать не самые благоприятные процессы, происходящие на настоящий момент в отечественной экономике. Поэтому и 55 долларов за баррель — не самый худший вариант”, — считает аналитик.

Внутренний рынок

Одним из самых громких событий не только для российского, но и для мирового рынка стала продажа госпакета ”Башнефти”. Решение о реализации акций одной из крупнейших добывающих компаний России было крайне сложным, отмечают эксперты. Среди возможных вариантов приватизации была продажа акций с использованием механизмов фондового рынка, однако от этой идеи государство отказалось, установив крайне жесткие требования к потенциальному покупателю, напоминает Алексей Антонов. ”Несмотря на то, что круг компаний, заинтересованных в приобретении, а уж тем более соответствующих требованиям оказался крайне узким, и все указывало на то, что наиболее вероятной кандидатурой является "Роснефть", в реализацию сделки мало кто верил”, — говорит эксперт. И все же в середине октября сделка по продаже ”Роснефти” государственного пакета акций ”Башнефти” стоимостью 329,7 миллиарда рублей была закрыта. Последствия этой сделки, приведшей по факту к формированию крупнейшей в России добывающей компании, которая получила доминирующее положение на рынке энергоресурсов, до конца неизвестны, констатирует аналитик.

Помимо сделки по покупке ”Башнефти”, ”Роснефть” стала главным участником еще одного знакового события. 16 декабря глава ”Роснефти” Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о перечислении в бюджет денег от продажи 19,5-процентного пакета акций компании консорциуму международных инвесторов. Эта продажа стала крупнейшей приватизационной и стратегической сделкой не только в отечественном нефтегазовом секторе в 2016 году, но и одной из наиболее крупных сделок на мировой нефтегазовой арене, отмечает Павел Ивченков. В результате государственный бюджет получит уникальные преференции в виде 700 миллиардов рублей, которые сократят его дефицит примерно на пятую часть, что особенно важно в период повсеместного действия антироссийских санкций.

Эта сделка, по словам Алексея Антонова, примечательна не только своим масштабом, но и тем, что стала абсолютной неожиданностью для рынка и даже для США, где в связи с режимом санкций в отношении в том числе ”Роснефти” за сделками российских нефтегазовых компаний следят очень внимательно. ”Поразительным в этой сделке выглядит именно то, как ловко организаторы обошли американские санкции и до последнего момента сохраняли готовящуюся сделку в тайне, что во многом позволило избежать ее блокирования со стороны США и ЕС”, — подчеркнул эксперт.

#Газовый рынок

Традиционно рынок природного газа привлекает меньше внимания, чем рынок нефти. Однако сейчас на газовом рынке специалисты отмечают оживление. В частности, вносятся изменения в долгосрочные контракты на поставки СПГ, рассчитанные на 20 лет и более, что делает их гибкими и привлекательными для потребителей. Появляются новые крупные игроки, такие как США и Австралия, делающие громкие заявления о перспективах развития собственной газовой отрасли и увеличивающие степень своего присутствия на мировом рынке. Так, отмечает Павел Ивченков, Австралия продолжила увеличивать поставки в АТР, в первую очередь в Японию, которая является крупнейшим импортером СПГ в мире. Дополнительные производственные мощности Австралии, находящиеся в разработке, представляют собой огромный экспортный потенциал для данного государства, считает эксперт. Таким образом, Австралия планирует втрое увеличить объемы экспортируемого газа к 2020 году.

В случае с США многое, по словам Ивченкова, зависит от ситуации со сланцевыми месторождениями. Из-за низких цен на углеводородное топливо американские компании были вынуждены существенно сократить объемы инвестиций в сланцевые проекты, а многие предприятия отрасли и вовсе обанкротились.

Китайские сланцевые месторождения также не внушают оптимизма китайским предпринимателям и их партнерам: прогнозы освоения этих месторождений в очередной год были пересмотрены в сторону ухудшения. Еще одним крупным игроком на рынке природного газа является Индия, входящая в четверку мировых лидеров по закупкам СПГ. Эта страна, по словам эксперта, стала первой в Азиатском регионе, начавшей заключение новых краткосрочных соглашений. Так, например, индийская Petronet LNG Ltd. в конце 2015 года перезаключила контракт с катарской RasGas Co, рассчитанный на 25 лет. Заключение нового контракта подразумевало снижение цены на поставляемый газ почти в два раза.

В биржевой торговле газом все большую роль играют спотовые сделки. Реэкспорт СПГ также набирает обороты, и контракты по нему начинают конкурировать с традиционными долгосрочными контрактами на поставки природного газа. В феврале уходящего года завершилась сделка по слиянию англо-нидерландской Shell и британской BG, в результате чего появилась новая компания, по капитализации уступающая в нефтегазовой отрасли только ExxonMobil. Главной перспективной страной для ”новой” Shell является Бразилия, однако компания намерена продолжать сотрудничество с ”Газпромом” в рамках проекта ”Сахалин-2”. Другой перспективой для государственной корпорации можно назвать проект с GAIL India Ltd, который планируется реализовать в ближайшее время.

Для России самой актуальной проблемой в этой сфере является диверсификация ЕС импорта углеводородного сырья. Генсек Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммад Хосейн Адели считает, что в настоящее время у Европы нет возможностей заменить российский газ другим видом топлива, что требует значительных капиталовложений. При этом он уверен, что в будущем ”ситуация на европейском газовом рынке изменится, причем очень существенно”.

В целом, резюмирует Павел Ивченков, мировые цены на природный газ отличаются высокой волатильностью, любое геополитическое событие влияет на биржевые котировки. При этом сохраняется восходящий ценовой тренд: с начала 2016 года фьючерсы на природный газ выросли с 2,33 до 3,26 доллара за один миллион БТЕ.

Что касается внутреннего рынка, то котировки российского газа привязаны к мировым ценам на нефть с небольшим временным лагом. Поэтому, отмечает Дмитрий Лукашов, для газового рынка справедлив весь тот позитив, который актуален в уходящем году для нефтяного рынка.

Основными событиями в отечественной газовой отрасли стали, по мнению аналитика, развитие экспортных коридоров в обход Украины, а также продолжение строительства инфраструктуры по экспорту сжиженного газа в Арктике. ”Можно отметить достаточно успешное развитие событий в этой сфере. Газопровод "Северный поток-2" будет готов в следующем году. С Турцией подписано соглашение о строительстве "Турецкого потока". "Новатэк" продолжает развивать важный государственный проект "Ямал-СПГ" и в следующем году планирует ввести в строй первую очередь завода СПГ и начать экспорт. Ввод второй очереди запланирован на 2018 год”, — констатирует эксперт.

Среди перечисленных одним из важнейших событий в секторе стало подписание нового соглашения о реализации ”Турецкого потока”. ”Проект, о котором все забыли в связи с резким ухудшением отношений между Анкарой и Москвой, похоже, имеет все шансы на реализацию, — говорит Алексей Антонов. — Сложно назвать позицию Турции и России по Сирии единой, однако сейчас ближневосточные разногласия между странами не нарушают планов по созданию нового грандиозного по своим масштабам проекта, который в перспективе позволит повысить роль Турции как крупнейшего нефтегазового хаба в Средиземном море, а России — в качестве крупнейшего экспортера газа в страны ЕС”. Для России и ”Газпрома” этот проект, по словам эксперта, важен еще и в свете длительного конфликта с Украиной и ”Нафтогазом” как в Стокгольмском арбитраже, так уже и в Киевском, который по требованию АМКУ наложил на российскую компанию штраф за нарушение законодательства страны.