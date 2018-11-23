23.11.2018, 18:55

Падение продолжается: цена барреля нефти Brent опустилась ниже 59 долларов

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NEWSru.com
EST
Падение продолжается: цена барреля нефти Brent опустилась ниже 59 долларов
AFP

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6% и составила 58,99 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 59 долларов за баррель 27 октября 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года, когда Brent торговался выше 82 долларов за баррель, а WTI — выше 73 долларов. С того времени стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 28%.

Нынешний обвал на рынке нефти оказался самым резким за три года. В месячном выражении, цена на нефть не падала так резко с 2014 года, когда она достигала рекордно низких значений.

Стоит отметить, в последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти. Однако перемену настроений на рынке вызвала информация об увеличении роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса.

Кроме того, выяснилось, что потенциальные потери от запрета на экспорт из Ирана будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти.

Согласно официальным данным, в сентябре США стали крупнейшим в мире производителем нефти за счет разработки сланцевых месторождений.

Российская валюта на этом фоне умеренно снижается к доллару и евро. В частности, курс доллара в пятницу подрос на 44 копейки, до 66,06 рубля, а курс евро — на 10 копеек, достигнув отметки в 74,95 рубля.

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