Пациенты с добровольным медицинским страхованием теперь могут получать рецептурные лекарства в аптеке автоматически за счет страховой фирмы

По словам руководителя по развитию аптечных услуг Benu Марии Отса, новая услуга позволяет покрыть расходы клиентов на приобретение рецептурных медикаментов за вычетом суммы своей ответственности. ERGO покрывает сумму, которую не оплачивает Больничная касса, в размере 50-100% вместе с налогом с оборота.

Максимальная сумма для покрытия расходов на приобретение рецептурных лекарств оговаривается со страховым обществом. ”Для клиентов аптеки важно то, что больше не нужно самим покупать медикаменты и после ходатайствовать о компенсации расходов в страховом обществе, но эта льгота автоматически применяется при совершении покупки”, — пояснила Отса.

По словам руководителя по рискам медицинского страхования ERGO Яаники Люйс-Ликк, заключенный в пользу работника со стороны работодателя договор добровольного медицинского страхования, который среди прочего покрывает и приобретение рецептурных медикаментов, является дополнительным бонусом в мотивационном пакете для работников. ”С начала этого года взносы по медицинскому страхованию для предприятий более выгоды, поскольку не добавляется плата за спецльготу”, — добавила Яаника Люйс-Ликк.