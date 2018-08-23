Пациенты с добровольным медицинским страхованием теперь могут получать рецептурные лекарства в аптеке автоматически за счет страховой фирмы

Пациенты с добровольным медицинским страхованием отныне могут получить необходимые рецептурные лекарства сразу же за счет страховой фирмы, не платя изначально свои деньги. Такую э-услугу впервые в Эстонии разработали Benu apteek и ERGO kindlustus.
По словам руководителя по развитию аптечных услуг Benu Марии Отса, новая услуга позволяет покрыть расходы клиентов на приобретение рецептурных медикаментов за вычетом суммы своей ответственности. ERGO покрывает сумму, которую не оплачивает Больничная касса, в размере 50-100% вместе с налогом с оборота.
Максимальная сумма для покрытия расходов на приобретение рецептурных лекарств оговаривается со страховым обществом. ”Для клиентов аптеки важно то, что больше не нужно самим покупать медикаменты и после ходатайствовать о компенсации расходов в страховом обществе, но эта льгота автоматически применяется при совершении покупки”, — пояснила Отса.
По словам руководителя по рискам медицинского страхования ERGO Яаники Люйс-Ликк, заключенный в пользу работника со стороны работодателя договор добровольного медицинского страхования, который среди прочего покрывает и приобретение рецептурных медикаментов, является дополнительным бонусом в мотивационном пакете для работников. ”С начала этого года взносы по медицинскому страхованию для предприятий более выгоды, поскольку не добавляется плата за спецльготу”, — добавила Яаника Люйс-Ликк.
Добровольное медицинское страхование предназначается для клиентов, у которых отсутствует страхование от Больничной кассы или же для тех людей, кто застрахован в государственной системе, но предпочитает быстрое и удобное решение вопросов. Добровольное медицинское страхование дополняет государственное медицинское страхование и оно подходит для тех клиентов, которым важен регулярный контроль своего здоровья, а в случае проблем со здоровьем — быстрое попадание к врачу и покрытие тех расходов на лечение, которые Больничная касса не оплачивает.
Обмен данными для новой услуги происходит в криптозащищенном режиме, что обеспечивает защиту персональных данных пациентов.