Ознакомьтесь со своими доходами за прошлый год: через неделю начнется подача деклараций

С 8 февраля по 10 февраля в э-налоговом департаменте/э-таможне можно ознакомиться с известными Налогово-таможенному департаменту данными о доходах и расходах. Предварительно заполненные данные внесут в декларацию о доходах человека за 2016 год.

По словам ведущего специалиста отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, стоит проверить предварительно заполненные данные в э-налоговом департаменте/э-таможне, чтобы ко времени подачи все уже было корректно. "Если в предпросмотре декларации о доходах нет каких-то данных или они отличаются от известных самому человеку, просим обратиться к осуществившему выплату или получившему расход с просьбой представить отсутствующие данные в электронном виде налоговому администратору или исправить представленные данные", — отметил Удде.

В этом году следует обратить внимание, что больше нет возможности вычитать расходы на обучение для получения прав на вождение мотоцикла и автомобиля (категории А и В) и расходы на образование по интересам для взрослых. Поэтому предлагающие такую услугу обучения предприятия тоже больше не представляют эту информацию в предварительно заполненную декларацию человека.

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Если работодатели, образовательные учреждения или другие учреждения не могут представить данные в электронном виде или исправить их, декларирующий доход должен сам исправить данные в декларации о доходах и представить доказывающие осуществление расхода документы. Данные об интрессах по кредиту для своей предварительно заполненной декларации о доходах по-прежнему можно представить в электронном виде через интернет-банки. Дополнительную информацию об интрессах клиент может получить в своем банке.

"В связи с осуществляемыми низкооплачиваемым работникам возвратами, в этом году подача декларации о доходах может коснуться и тех людей, которые раньше не подавали декларацию о доходах. Поэтому важно, чтобы и те люди, которые в течение прошлого года работали по меньшей мере шесть месяцев на полную ставку и получили меньше 7817 евро дохода, проверили, чтобы данные о заплаченном за них подоходном налоге имелись у Налогово-таможенного департамента", — сказал Удде.

Декларирование доходов начнется с 15 февраля.