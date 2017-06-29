Ознакомьтесь с программой праздника песни и танца в приложении EV100

На этой неделе состоится XII Молодежный праздник песни и танца, с программой которого можно ознакомиться в приложении EV100. Приглашаем всех участников праздника также принять участие в составлении интерактивной карты любви к Эстонии.

Приложение EV100, созданное к столетнему юбилею Эстонской Республики, уже скачали почти 30 000 человек по всему миру. Оно установлено на 19 000 устройствах Android у жителей Эстонии, Германии, Финляндии, Литвы и Дании. Более 10 000 пользователей iOS из Эстонии, США, Финляндии, Великобритании и Швеции также выразили свою любовь к стране, воспользовавшись приложением.

Нажав кнопку ”❤ Эстонию!”, и вы можете показать, что Эстония — в вашем сердце, где бы вы ни находились. После того как вы подтвердите страну своего пребывания, на карте появится светящаяся точка. Не скачивая приложение, можно добавить свою точку, позвонив по бесплатному телефону 800 8100 или нажав кнопку ”❤ Эстонию!” на сайте ev100.telia.ee.

В 2018 году Эстонская Республика отметит столетний юбилей. Празднества уже начались и продолжатся до начала 2020 года. Чтобы все желающие могли принять участие в юбилейных торжествах, компания Telia разработала в подарок Эстонии приложение EV100, в котором собраны все новости и события, посвященные столетию Республики. С помощью приложения каждый сможет составить свою программу мероприятий, в которых хочется принять участие..

Приложение EV100 доступно на русском, эстонском и анлийском языках, его можно бесплатно скачать в Google Play и iTunes.