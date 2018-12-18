Ожоги на руках и лице, испорченное имущество. Инциденты с пиротехникой можно предотвратить почти полностью

Необходимо быть внимательными при использовании бенгальских огней, особенно в помещении, где поблизости находятся горючие материалы — начиная от волос и заканчивая паркетом или шторами. Разлетающиеся искры трудно контролировать, да и внимание в праздничном настроении может быть рассеянным.

Всегда следует прочесть инструкцию по применению пиротехники и следить за тем, чтобы ею не занимались люди, употребившие алкоголь.

Застрахуйте свое здоровье и домашнее имущество, чтобы при несчастном случае вас было кому поддержать, и чтобы вам было к кому обратиться для возмещения ущерба.

Десять заповедей для пользования фейерверком:

1. Не используйте фейерверк в таком месте, где его использование может создать опасную ситуацию. Безопасный радиус составляет 30 метров. Неосторожность может привести к серьезному несчастному случаю.

2. Если ракета после ее поджигания не сработала, приблизиться к изделию можно только через 20 минут. Неработающее изделие следует возвратить в ту торговую точку, где вы его приобрели. Если вы не уверены в безопасности, бросьте изделие в ведро с водой, чтобы погасить возможные искры.

3. При запуске фейерверка не держите изделие в руке и не наклоняйтесь над ним.

4. Никогда не размещайте изделие поблизости от какого-либо пожароопасного здания или предмета. Проверьте, чтобы над изделием не было каких-либо препятствий.

5. Не занимайтесь фейерверком, если вы употребляли алкоголь или другие опьяняющие вещества.

6. Убедитесь, что изделие для фейерверка правильно установлено, и что обеспечена безопасность.

7. Храните изделия в сухом, безопасном и недоступном для детей месте.

8. Упаковки использованной пиротехники выбрасывайте в предусмотренное для этого место в том случае, если вы убедились, что упаковки пиротехники больше не горячие и не опасны в отношении возгорания.

9. Объясните детям опасности, связанные с пиротехническими изделиями, расскажите о возрастных ограничениях и подайте пример безопасного обращения с фейерверком.

10. При соблюдении требований безопасности и инструкций по применению изделий, можно предотвратить несчастные случаи. Игнорировать требования безопасности опасно как для самого пользователя, так и для предметов и людей, находящихся поблизости.

11. Не оставляйте домашних животных одних — будьте с ними вместе. Сторожевых же собак на время салюта заведите домой, к людям, чтобы собаки чувствовали себя в большей безопасности.