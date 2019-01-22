Ожоги на руках и испорченное в Delavue лицо. Салоны красоты уродуют своих клиентов косметологическими аппаратами

Хелен из Тарту заплатила более 70 евро за ультразвуковой массаж лица и радиолифтинг. На следующий же день кожа лица высохла и начала слезать, а увлажняющий крем не только не помог, а вызвал острое жжение. Все это длилось несколько недель.

Прошлой весной одна клиентка обратилась в Департамент защиты прав потребителей, так как в результате десяти процедур в салоне Delavue состояние кожи ее лица стало таким плачевным, что ее семейный врач запретил ей продолжать косметологические процедуры, а дерматолог назначил лечение.