Ожидание и реальность: в прошлом году акцизов уплачено меньше, чем хотелось бы государству

Алкогольного акциза было уплачено всего 4,6%, то есть почти на 10 миллионов евро больше, чем годом ранее.

Поступления от топливного — 1,5%, или на 8 миллионов евро больше, нежели годом ранее, но на 6,5%, или на 38 миллионов евро меньше, чем ожидалось.

Табачного акциза поступило 1,4%, или на 3 миллиона евро больше. Но оказалось в итоге, что на 1,5% ,или на 24 миллиона меньше, чем хотели.