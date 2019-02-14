14.02.2019, 20:30

Ожидание и реальность: в прошлом году акцизов уплачено меньше, чем хотелось бы государству

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rus.delfi.ee
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Euroraha
EurorahaFoto: Sven Arbet

В прошлом году доход от акцизов вырос на 2,2%, однако, предполагалось, что поступления будут больше. Самый большой разрыв между ожиданиями и реальность был в отношении алкогольного акциза — аж на 101 миллион евро меньше.

Алкогольного акциза было уплачено всего 4,6%, то есть почти на 10 миллионов евро больше, чем годом ранее.

Поступления от топливного — 1,5%, или на 8 миллионов евро больше, нежели годом ранее, но на 6,5%, или на 38 миллионов евро меньше, чем ожидалось.

Табачного акциза поступило 1,4%, или на 3 миллиона евро больше. Но оказалось в итоге, что на 1,5% ,или на 24 миллиона меньше, чем хотели.

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